Fiat Ducato celebra il suo 25° anniversario in Brasile con il lancio della sua nuova generazione nel Paese

Quest’anno ricorre il 25° anniversario di Fiat Ducato in Brasile, un modello di successo che dal 1998 ha venduto oltre 130.000 unità. Per celebrare questo importante traguardo, nel Paese sudamericano viene lanciata la quarta generazione del veicolo commerciale leggero più popolare di FIAT Professional. Il nuovo Ducato ribadisce la sua leadership rimanendo sempre “un passo avanti” rispetto alla concorrenza, puntando su tecnologia e connettività, rinnovando anche il design e l’aspetto generale degli interni.

Nuovo Fiat Ducato lanciato in Brasile in occasione del 25° anniversario

Con oltre 15 anni di leadership in questo segmento in Brasile, oggi FIAT Professional compie un ulteriore passo verso il consolidamento nel mercato sudamericano con l’arrivo della nuova generazione di Fiat Ducato. Nel 2022, il mercato totale dei furgoni in Brasile ha raggiunto le 64.000 immatricolazioni, con FIAT Professional che ha raggiunto una quota di mercato del 37%, leader assoluto nel segmento. Un traguardo raggiunto grazie a continue innovazioni e novità, come dimostra anche il lancio del nuovo Fiorino nel 2021 e del nuovo Scudo l’anno successivo, anche nella sua versione elettrica.

In Brasile, il nuovo Fiat Ducato è equipaggiato esclusivamente con il motore 2.2 Turbo Diesel da 140 CV e 340 Nm, sviluppato con peso ottimizzato, maggiore efficienza e minori emissioni. Il nuovo Ducato offre configurazioni sia per il trasporto merci che passeggeri e può essere attrezzato per svolgere innumerevoli compiti, come servire come ambulanza, negozi di alimentari, trasporto scolastico, camper e altro ancora.

Infine, chi acquisterà il nuovo Fiat Ducato avrà accesso alla più grande rete professionale del Brasile. Questo perché FIAT Professional è presente in oltre 230 punti vendita e post vendita su tutto il territorio nazionale, con un programma di prodotti, servizi e soluzioni per i clienti professionali. Con una copertura del 100% del mercato dei furgoni, il marchio può vantare personale specializzato e un servizio prioritario, fondamentale per chi utilizza il veicolo come strumento di lavoro.

Il marchio comprende che per questo tipo di cliente la disponibilità del proprio veicolo per il lavoro è importante, per questo garantisce la disponibilità al 100% dei pezzi di ricambio da revisionare nei magazzini delle concessionarie in modo che le revisioni programmate possano essere consegnate il giorno stesso o anche nel giro di poche ore. Lo stesso vale per la manutenzione, che ha piani consolidati, tempi di inattività ridotti e inventario delle parti.