Fiat Professional leader nel mercato dei veicoli commerciali in importante mercato

Disponendo della gamma più completa di furgoni efficienti e offrendo allo stesso tempo una serie di servizi privilegiati, prima e dopo la vendita, FIAT Professional ha compiuto nel 2022 un impressionante progresso nel mercato greco, conquistando con un margine significativo il primo posto nel segmento dei veicoli commerciali leggeri veicoli (LCV). Con una quota totale che ha raggiunto il 24%, più di 2.300 nuovi Professionisti FIAT sono stati registrati nel 2022 sul mercato greco, offrendo eccellenti vantaggi ai propri utenti, grazie al loro design intelligente, all’elevata efficienza e alla massima affidabilità. Allo stesso tempo, in un periodo di particolari sfide per la capacità produttiva dell’industria automobilistica, FIAT Professional nel mercato greco si è assicurata le unità necessarie,

Quando si tratta di veicoli Van, le prestazioni di FIAT Professional sono ancora più impressionanti. Escludendo i veicoli commerciali pick-up, categoria in cui l’azienda italiana non è attiva, la sua quota si avvicina al 32%. Quasi 1 furgone su 3 immatricolato nel 2022 porta il badge FIAT Professional, con Fiorino e Doblo che sono i due modelli di LCV più popolari sul mercato, indipendentemente dalla categoria.

Di alto livello anche la performance nel segmento in crescita dei veicoli commerciali leggeri completamente elettrici, con FIAT Professional che ha raggiunto una quota di mercato superiore al 18,5%, grazie ai nuovi E-Scudo ed E-Ducato, con un ulteriore rafforzamento della presenza del marchio nei modelli di business elettrificati 2023 con l’arrivo del nuovo E-Doblò.

Il significativo rinnovamento a livello di prodotto è stato rafforzato dalla costante focalizzazione del marchio e del suo Network Ufficiale su soluzioni smart e servizi di alta qualità. Con offerte competitive, allettanti pacchetti di equipaggiamento (Pack Tecnico), programma di finanziamento a tasso zero, la più alta garanzia sul mercato (valida 5 anni fino a 200.000 km), ma anche periodici controlli tecnici gratuiti, FIAT Professional continua ad offrire un ecosistema completo con vantaggi per flotte professionali e aziendali.