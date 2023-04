Alfa Romeo TZ3 Corsa: una concept one-off ad alte prestazioni

L’Alfa Romeo TZ3 Corsa rappresenta una delle massime espressioni dell’ingegno automobilistico italiano, una supercar che combina alla perfezione prestazioni straordinarie e un design unico e accattivante.

Nata per celebrare il centenario di Alfa Romeo, la TZ3 Corsa è stata prodotta in un solo esemplare e come concept car, rendendola un vero e proprio oggetto di culto per gli appassionati di auto sportive.

Alfa Romeo TZ3 Corsa profilo laterale

Alfa Romeo TZ3 Corsa: un’auto da competizione a tutti gli effetti

Questa vettura nacque nel 2010 anche come omaggio ai 100 anni del Biscione. Progettata e realizzata da Zagato, una celebre carrozzeria italiana con una lunga storia di collaborazioni con il brand di Arese, la TZ3 Corsa trae ispirazione dalle iconiche TZ e TZ2 degli anni ‘60, reinterpretandone lo spirito in chiave moderna.

Vanta un telaio tubolare in acciaio e fibra di carbonio, che garantisce un peso contenuto e una straordinaria rigidità torsionale. Il propulsore è un potente V8 aspirato da 4.2 litri, in grado di erogare ben 420 CV e una coppia massima di 480 Nm.

Grazie a questo propulsore, l’Alfa Romeo TZ3 Corsa può raggiungere una velocità massima di 300 km/h e passa da 0 a 100 km/h in appena 3,5 secondi. Il cambio è un sequenziale a 6 rapporti con comandi al volante mentre l’impianto frenante prevede dischi carboceramici di grandi dimensioni.

L’estetica di questo concept è quanto di più affascinante possa offrire il design automobilistico italiano. La vettura presenta linee fluide e armoniose, con un frontale caratterizzato dal classico trilobo del marchio di Stellantis e dai gruppi ottici a LED dal taglio aggressivo.

Il cofano allungato cela il potente propulsore mentre il padiglione arcuato si raccorda con la coda tramite una pinna dorsale, che richiama le forme delle vetture da competizione. Il posteriore è dominato dai quattro terminali di scarico e dal diffusore, che contribuiscono a generare un’efficace deportanza aerodinamica. Il tutto è reso ancora più esclusivo dall’utilizzo di materiali pregiati e dalla cura artigianale nei dettagli.

È stata realizzata su commissione di Martin Kapp

Gli interni della TZ3 Corsa non sono da meno, con sedili sportivi avvolgenti rivestiti in pelle e Alcantara, e un abitacolo che fonde tradizione e tecnologia. Il cruscotto e il volante sono caratterizzati da inserti in fibra di carbonio mentre un sofisticato sistema di infotainment permette al guidatore di monitorare le prestazioni della vettura e di personalizzare le impostazioni di guida.

Il fatto di essere stata realizzata in un solo esemplare per Martin Kapp – famoso collezionista di Alfa Romeo firmate Zagato – rende l’Alfa Romeo TZ3 Corsa una delle auto più esclusive e ambite dai collezionisti di tutto il mondo. È una vera e propria icona del design e dell’ingegneria italiana, un’autentica opera d’arte su quattro ruote.

Grazie alle sue prestazioni di alto livello, al suo design inconfondibile e alla sua rarità, la TZ3 Corsa ha conquistato un posto di assoluto rilievo nella storia dell’automobilismo sportivo. Non resta che sperare che Alfa Romeo e Zagato possano continuare a collaborare per regalarci altre meraviglie meccaniche come questa.