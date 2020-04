Alfa Romeo TZ3: la serie nata per festeggiare i 100 anni del Biscione

L’Alfa Romeo TZ3 è una serie di auto molto importante sia per Alfa Romeo che per Zagato. La terza generazione della vettura con la sigla TZ è stata realizzata per celebrare i 100 anni della casa automobilistica di Arese e il 90º anniversario della Carrozzeria Zagato.

Dopo aver progettato un primo esemplare one-off, la carrozzeria italiana, con la collaborazione di Alfa Romeo, decise di progettare l’Alfa Romeo TZ3 Stradale. Quest’ultima è stata presentata nel 2011 e prodotta in soli nove esemplari.

Alfa Romeo TZ3: una serie di auto composta dalla one-off Corsa e da nove Stradale

La Tubolare Zagato 3 Corsa è stata la prima delle due varianti ad arrivare sul mercato. Dagli esperti del settore, quest’auto è stata definita più un concept che un’auto finale e ha avuto l’obiettivo di anticipare le linee della Stradale.

La TZ3 Corsa riprende pienamente lo spirito da competizione degli storici modelli basati sull’Alfa Romeo Giulia. La presentazione di questa one-off è avvenuta durante il Concorso d’Eleganza Villa d’Este del 2010, dove ha vinto anche un importante premio. In questo momento, l’esclusivo esemplare unico della vettura appartiene a Matin Kapp, colui che ha finanziato il progetto.

Passando all’Alfa Romeo TZ3 Stradale, essa propone diverse differenze rispetto alla one-off da competizione. Innanzitutto, la Carrozzeria Zagato decise di progettare nove esemplari e inoltre è stata costruita prendendo come base la Dodge Viper ACR. Ciò è stato reso possibile grazie all’acquisizione di Chrysler da parte di Fiat.

Sotto il cofano troviamo il potente motore V10 da 8.4 litri realizzato completamente in alluminio in grado di sviluppare una potenza di 600 CV a 6100 g/min e 760 nm di coppia massima a 5000 g/min.

Accanto al powertrain troviamo un cambio manuale a 6 marce e la trazione posteriore. Secondo i dati ufficiali, la TZ3 Stradale è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi e di raggiungere una velocità massima di 325 km/h.

Qui sotto vi proponiamo una serie di video pubblicati su YouTube che vi permettono di scoprire nel dettaglio sia la versione Corsa che quella Stradale.