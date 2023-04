Nuova Citroën C3 elettrica importata in Europa dall’India?

Citroën, come tutto il gruppo Stellantis, ha bisogno di un’auto elettrica economica. Carlos Tavares guarda con invidia il suo collega de Meo, che è riuscito a vendere un’enorme quantità di Dacia Spring in Europa. In questo modo, il Gruppo Renault raggiunge con successo i suoi obiettivi quantitativi. Tuttavia, Citroën ha un’arma segreta nella manica, l’auto elettrica made in India, la nuova Citroën C3.

La nuova Citroën C3 elettrica lanciata da poco in India secondo indiscrezioni potrebbe essere la prima EV low cost di Stellantis in Europa

Di recente è stata messa in vendita in India una variante elettrica della nuova C3. E questa macchina, con specifiche leggermente migliori e forse anche con materiali diversi, potrebbe arrivare anche in Europa. L’importazione dall’India sarebbe relativamente facile poiché la fabbrica di Citroën si trova a Chennai. Stellantis ha il giusto contratto di trasporto e può spedire la nuova Citroën C3 in modo rapido e conveniente. Se riuscisse a mantenere un prezzo simile alla Spring, cosa non così difficile, sarebbe un successo di mercato europeo.

Carlos Tavares guarda al successo di Spring con invidia e vede un’opportunità per combinare diverse esigenze di Stellantis: aumentare la quota delle vendite di auto elettriche nell’intero mix di prodotti, raggiungere gli obiettivi dell’UE, aumentare la quota di mercato. I materiali, la qualità dell’assemblaggio o l’attrezzatura adeguata della nuova Citroën C3 in India possono essere una sfida, ma non sono cose difficili da realizzare a livello di produzione.

Vedremo dunque se in futuro questa idea riuscirà a trovare concretezza e se la vettura in questione diventerà la prima auto elettrica low cost per il gruppo Stellantis. Per il momento il gruppo automobilistico non esclude nulla. Quello che è certo è che anche nel nostro continente si dovranno trovare delle soluzioni per permettere a tutti di poter acquistare auto elettriche altrimenti con il passaggio alla nuova tecnologia le auto nuove non saranno più accessibili ad una grossa fetta della popolazione.