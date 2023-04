Nuova Ferrari V12 anteriore: video sulla pista di Fiorano

Un video ci permette di vedere in azione il prototipo della nuova Ferrari V12 a motore anteriore, mentre regala le sue alchimie dinamiche sulla pista di Fiorano. Tra i cordoli del circuito di casa, la futura “rossa” inebria i sensi con le noti sublimi del suo motore a 12 cilindri. I fotogrammi sono stati ancora una volta pubblicati in rete da Varryx, il cui canale YouTube offre spesso delle interessanti visioni su ciò che accade a Maranello e dintorni.

La vettura protagonista delle riprese, come ribadito in altre occasioni, cerca di trarre in inganno con le sue forme simili alla Ferrari Roma, ma le proporzioni sono differenti. Che si tratti di un altro modello lo lascia intuire il sound del sistema propulsivo, diverso dalla quello della coupé di accesso alla gamma del “cavallino rampante”. La nuova supercar dovrebbe prendere il posto della 812 Superfast. Si ipotizza il suo arrivo sul mercato nel 2024 (o anche più tardi), ma si è ancora nel campo delle ipotesi, non suffragate da elementi ufficiali.

Intanto il prototipo della Ferrari V12 a motore anteriore di prossima generazione continua il suo percorso evolutivo. Da alcuni mesi è in corso il processo di affinamento e messa a punto. Le caratteristiche generali, invece, dovrebbero già essere definite. Guardando le immagini si nota come il cofano anteriore sia stato allungato per adattarsi al motore più grande. Anche il paraurti è diverso. Non ci vuole molto a capire come questa sia una veste provvisoria. L’abito definivo non avrà parentele così strette con la Roma, perché a Maranello hanno sempre dato una caratterizzazione specifica e marcata ad ogni modello della gamma, anche quando hanno voluto sottolineare certi family feeling.

Probabilmente questa “rossa” sarà ibrida, ma il classico 12 cilindri continuerà a vivere, per la gioia degli appassionati. In attesa di conoscere le forme definitive e la scheda tecnica, possiamo deliziarci con le note del suo motore, che suona decisamente meglio di quello della Roma. Si possono ipotizzare dei numeri straordinari, visto che dovrà fare meglio della Ferrari 812 Superfast.

Questa è spinta da un V12 da 6.5 litri, che sviluppa una potenza massima di 800 cavalli a 8500 giri al minuto, con un picco di coppia di 718 Nm a 7000 giri al minuto. Quanto basta per bruciare lo scatto da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi e quello da 0 a 200 km/h in 7.9 secondi. La spinta si mantiene furiosa fino alla punta velocistica di oltre 340 km/h. Sulla discendente si può ipotizzare una potenza nell’ordine dei 1000 cavalli. Qualora si andasse in questa direzione, il tenore delle performance sarebbe spaziale. In attesa di scoprirne di più, godiamoci il video. Buona visione!