Jeep Avenger premiata anche da Top Gear

La nuovissima Jeep Avenger completamente elettrica ha ottenuto ulteriori consensi da parte dei media internazionali dopo essere stata nominata “Auto elettrica dell’anno” e “Migliore auto elettrica da città” ai TopGear.com Electric Awards 2023, che celebrano i migliori veicoli elettrici del settore in tutto il mondo in un vasto campo che va dalle hypercar alle berline.

Jeep Avenger nominata “Auto elettrica dell’anno” e “Migliore auto elettrica da città” ai TopGear.com Electric Awards 2023

Parlando del titolo di “Auto elettrica dell’anno” dell’Avenger, Jack Rix, direttore di Top Gear Magazine, ha commentato: “L’Avenger è una di quelle auto che sembra essere stata progettata da persone a cui piace il proprio lavoro. È fondamentalmente una tecnologia familiare, accuratamente migliorata e ben confezionata, a un prezzo decente. È accessibile piuttosto che esclusiva. Questa è, per questi tempi, una cosa molto buona.”

TopGear.com ha inoltre premiato il primo veicolo elettrico a batteria di Jeep con il titolo di “Migliore auto elettrica da città”, aggiungendo: “La protezione in plastica nera a tutto tondo salverà la giornata quando si sbaglia leggermente. Poiché è predisposta per il fuoristrada leggero, gli sbalzi corti e la lunga escursione delle sospensioni facilitano il lavoro su dossi e buche. La sua altezza significa che trasporterà gli adulti nella parte posteriore e c’è uno stivale adeguato. Aggiungi insieme quanto sopra e ottieni la migliore city car elettrica là fuori in questo momento”.

Jules Tilstone, Managing Director, Jeep UK, ha commentato: “Vorrei ringraziare la giuria di Top Gear per aver elogiato l’Avenger come l’offerta di spicco nel settore dei veicoli elettrici. È entusiasmante sfruttare il sostanziale riconoscimento mediatico dell’Avenger già con questa ultima doppia vittoria ai Top Gear Electric Awards 2023. Avenger guida la nostra offerta sul mercato europeo di veicoli delle giuste dimensioni e rappresenta un significativo passo in avanti verso la prossima generazione di Jeep elettrificate”.

Gli ultimi premi di TopGear.com si aggiungono ai recenti riconoscimenti di Jeep Avenger, tra cui European Car of the Year 2023 – la prima volta che il marchio ha ricevuto il premio nella sua storia – e Best Family SUV nei premi Women’s World Car of the Year 2023.