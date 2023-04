Jeep: a Goiana sono stati prodotti 1 milione di veicoli

Il 4 aprile (4/4) è conosciuto in tutto il mondo come il Jeep Day, in riferimento alla trazione 4×4, simbolo del marchio. Un giorno speciale che merita una degna celebrazione. Questa volta la celebrazione è in Brasile, più precisamente a Pernambuco, nel nord-est brasiliano.

Oltre a celebrare la giornata dell’off-road, la casa automobilistica americana ha celebrato anche un importante traguardo: 1 milione di veicoli prodotti presso lo stabilimento Stellantis di Goiana (PE). Prodotto a fine marzo, il milionesimo SUV non poteva che essere il Jeep Commander, la prima vettura del brand sviluppata completamente in Brasile.

Jeep celebra un importante risultato presso lo stabilimento Stellantis di Goiana

Questo sito si occupa della produzione di Renegade, Compass e Commander, oltre ad altri modelli del gruppo automobilistico italo-francese. Presenza costante sulle strade brasiliane, rappresentano la leadership di Jeep tra i SUV nel mercato brasiliano negli ultimi sette anni.

Il raggiungimento del milione di unità prodotte in otto anni dimostra l’enorme successo dei modelli del marchio nel grande paese sudamericano. Inoltre, questi veicoli vengono esportati anche in diversi paesi dell’America Latina, come Cile, Argentina, Colombia e Uruguay.

Tutto è iniziato nel febbraio 2015, quando un campo di canna da zucchero è diventato una delle fabbriche automobilistiche più moderne del pianeta. È lì che Jeep ha salvato la sua storia produttiva nazionale, nello stabilimento Stellantis di Goiana, e ha conquistato questo incredibile marchio.

Inoltre, la produzione di un’auto con le caratteristiche e le tecnologie tipiche di una Jeep richiede anche un impianto moderno, oltre alla cosa principale: un team dedicato e appassionato di ciò che fa.

Sempre nel 2015, esattamente a marzo, il costruttore americano ha lanciato il primo veicolo prodotto a Goiana, il Jeep Renegade, che è diventato presto un punto di riferimento, rivoluzionando l’intero segmento con il suo design iconico, lo stile, la robustezza e la versatilità e vincendo il premio Car of the Year 2016 della rivista Autosporte. Il successo si è tradotto, tra l’altro, nel suo volume di produzione, con 538.845 unità a fine marzo.

L’anno successivo, la seconda generazione della Jeep Compass è iniziata ad essere prodotta in Brasile. La Compass è arrivata sul mercato brasiliano con lo scopo di ampliare la categoria dei SUV di medie dimensioni, che da allora ha guidato.

Inoltre, è stato lo Sport Utility Vehicle più venduto in assoluto nel 2017 e nel 2018 e il più premiato nel paese. Il modello rappresenta 420.071 esemplari prodotti, un numero che riflette la passione dei brasiliani per la Jeep Compass.

Nel 2021, il marchio di Stellantis ha ridefinito il segmento dei SUV di grandi dimensioni con il lancio del Jeep Commander, la prima auto del produttore sviluppata al 100% nel paese. Non serve nemmeno dire quanto successo abbia, visto che in poco tempo ha collezionato già diversi premi, riconoscimenti e fan ovunque vada, oltre ad essere il numero uno della sua categoria.

Anche il volume di produzione del Commander è parecchio alto, con 41.084 unità assemblate entro la fine di marzo. Un numero importante nel segmento in cui si posiziona il modello a sette posti.

La produzione dei modelli del brand in Brasile è iniziata negli anni ’40

La produzione di Jeep in Brasile ha però origini molto lontane, più precisamente dalla fine degli anni ’40 con l’assemblaggio di unità CKD, passando per la produzione nello stabilimento di Willys Overland a São Bernardo do Campo (SP) e anche a Jaboatão dos Guararapes (Pernambuco), negli anni ‘50 e ‘60. In altre parole, ci sono più di 1 milione di Jeep prodotte in Brasile che circolano non solo in tutto il paese, ma in tutta l’America Latina.

Se si mettono in fila tutti i modelli del brand prodotti a Goiana (1 milione), si può praticamente attraversare il Brasile e fare una linea retta dal Monte Caburaí, a Roraima, all’Arroio do Chuí, nel Rio Grande do Sul (4394 km), considerando la lunghezza di Renegade (4268 mm), Compass (4400 mm) e Commander (4769 mm).

Considerando la produzione di 1 milione, sono state 213.000 le unità 4×4 uscite dalla fabbrica di Goiana. Tra il milione di Jeep prodotte, inoltre, il Renegade è stato il modello più prodotto in questi otto anni.

Per raggiungere questo numero di produzione, sono state necessarie 30.000 ore di lavoro nel sito brasiliano. I colori bianco, grigio e nero sono stati i più richiesti tra le Jeep prodotte. 1 milione è un numero talmente espressivo da superare la popolazione delle grandi capitali brasiliane, come Natal (RN), Campo Grande (MS) e Teresina (PI). Sarebbe come se ogni abitante di queste bellissime città brasiliane avesse una Jeep e ne avesse ancora di più.

Infine, la soglia di 1 milione raggiunta a fine marzo 2023 tiene conto solo dei modelli prodotti a Goiana, in quanto – come detto qualche riga fa – lo stabilimento è anche responsabile della produzione di un altro modello di Stellantis di successo.