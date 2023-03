Jeep svela sette esclusive concept car all’Easter Safari

Al 57° Easter Safari annuale (1-9 aprile 2023) a Moab in Utah, sede del marchio Jeep, sarà svelata una nuovissima collezione di concept audaci, innovativi e efficienti. Il safari di quest’anno è incentrato sull’energia elettrica e sulle prestazioni elevate. I team di progettazione del marchio e di Jeep Performance Parts (JPP) by Mopar hanno creato diversi veicoli unici che portano la guida a trazione integrale a un nuovo livello e dimostrano perché c’è poco altro da eguagliare alle leggendarie capacità 4×4 del brand americano.

Tutte le concept car Jeep sono dotate di propulsori avanzati e dei più recenti prototipi e componenti di produzione



“Ogni anno, più di 20.000 appassionati di Jeep vengono a Moab, nello Utah, per l’Easter Jeep Safari per guidare in condizioni fuoristrada estreme dove i nostri ingegneri portano le capacità dei nostri veicoli Jeep a nuovi livelli”, ha dichiarato Jim Morrison, Senior Vice President e Head del marchio Jeep Nord America. “È il luogo perfetto per mostrare le nostre sette nuove concept car, perché con questi fan possiamo spingerci oltre i confini e ottenere il loro feedback su dove vogliono portare il marchiodi Stellantis in futuro”.



Quest’anno, le sette distintive concept car dei marchi Jeep e JPP presentano una gamma di propulsori avanzati. A grande richiesta, torna Wrangler Magneto, il primo concept di veicolo elettrico a batteria (BEV) del marchio americano. La Magneto 3.0, la terza versione della potente e capace concept car Wrangler, e altre tre concept car Jeep 4xe dimostrano l’impegno del marchio per Zero Emission Freedom.

Ogni concept car presenta gli ultimi JPP di produzione e prototipi di Mopar, sviluppati secondo rigorose specifiche e con in mente le leggendarie capacità 4×4. “Il nostro viaggio annuale a Moab ci consente di presentare l’ultima selezione Mopar di Jeep Performance Parts su misura, autentici e di qualità garantita”, ha affermato Mark Bosanac, vicepresidente senior per il Nord America, Mopar Service, Parts and Customer Care. il nostro crescente portafoglio di parti testate e supportate in fabbrica è progettato per i percorsi più difficili del mondo.”

I sette concept sono: Cherokee 4xe 1978, Grand Wagoneer Overland, Wrangler Magneto 3.0, Wrangler Rubicon 4xe, Gladiator Rubicon Sideburn, Scrambler 392 e Wrangler Rubicon 4xe Departure