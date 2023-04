Jeep sempre più leader dell’elettrificazione negli USA

L’innovativa tecnologia ibrida 4xe di Jeep continua ad aprire la strada all’elettrificazione negli Stati Uniti e più in generale in Nord America. Nel 2022, la Jeep Wrangler 4xe era l’ibrido plug-in più popolare negli Stati Uniti. e in Canada. Il 2023 è iniziato altrettanto bene, con Wrangler 4xe e Grand Cherokee 4xe rispettivamente al primo e al secondo posto nelle vendite di ibridi plug-in negli Stati Uniti nel primo trimestre dell’anno.

Grazie alla sua innovativa tecnologia ibrida 4xe, Jeep conferma la sua leadership nell’elettrificazione dell’auto negli USA

“Mentre continuiamo a fare progressi costanti nel mercato automobilistico in evoluzione, stiamo adottando tutte le misure necessarie per superare le aspettative dei nostri clienti “, ha osservato Jeff Kommor, Head of US Sales della casa americana. “Il 1° e il 2° posto di Wrangler 4xe e Grand Cherokee 4xe , rispettivamente, sono la prova della fiducia del pubblico nelle opzioni elettrificate di Jeep “.

Nel primo trimestre del 2023 negli Stati Uniti, la Jeep Wrangler 4xe ha registrato un aumento delle vendite anno su anno del 72 per cento a 14.392 unità. Allo stesso tempo, il 38 per cento delle vendite di Wrangler di quest’anno è per la versione 4xe elettrificata, con un trend di vendita in costante aumento per la versione Plug-in Hybrid. Inoltre il Grand Cherokee 4xe, che è stato messo in vendita alla fine del 2022, con 7.222 unità nel primo trimestre del 2023, rappresenta il 13 per cento delle vendite totali del modello ed è il secondo ibrido plug-in più popolare negli Stati Uniti dietro il Wrangler.

Entrambi i modelli sono un tipico esempio della filosofia di guida elettrificata del marchio, offrendo un’elevata potenza (fino a 380 CV), la possibilità di guidare esclusivamente elettricamente fino a 50 km, ma le migliori capacità fuoristrada, grazie alle quattro ruote motrici più avanzate sistema di guida che ha creato fino ad oggi la Jeep.

La strategia di elettrificazione di Jeep mira a far sì che il 100 per cento delle vendite del marchio in Europa sia costituito da modelli puramente elettrici entro il 2030, con la percentuale corrispondente negli Stati Uniti. raggiungere il 50 per cento. Già in Europa tutte le Jeep passeggeri utilizzano sistemi di propulsione elettrificata (e-Hybrid o 4xe), mentre a breve inizieranno anche le consegne della Avenger, il primo modello puramente elettrico nella storia del marchio e Car Of The Year 2023.