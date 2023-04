Fiat Multipla da 1294 cavalli provata in pista da Vilebrequin

Fiat Multipla ha sempre attirato l’attenzione, ma non per una buona ragione. Il suo strano design è stato spesso considerato il più brutto della storia. E insieme al fatto che il modello di Fiat è una monovolume familiare, che non lo rende per natura molto appetibile, è bastato immortalarlo come il più grande “brutto anatroccolo” dell’industria automobilistica.

Fiat Multipla da 1294 cavalli di Vilebrequin scende in pista

Anni dopo, possiamo guardare questa vettura di Fiat da una prospettiva diversa. È interessante notare che ci sono numerosi progetti basati su questa vettura. La Fiat Multipla da 1294 cavalli pensata per correre in pista è una di queste e probabilmente è una delle più bizzarre. Ci riferiamo al progetto realizzato dal canale YouTube Vilebrequin che ha presentato nei mesi scorsi la vettura e adesso finalmente l’ha portata in pista a Magny Cours, come si evince dal video che vi mostriamo in questo articolo.

La Fiat Multipla da corsa è stata chiaramente allargata e ribassata, ma del resto non poteva essere diversamente per ospitare tanta potenza. Il body kit fa sembrare che sia incollata alla strada. L’auto è coronata da un enorme spoiler posteriore, il cui fissaggio sembra una solida impalcatura. Progettare la giusta aerodinamica per un’auto come questa era importante. Certo, il corpo squadrato non ha aiutato, ma l’effetto è stato soddisfacente.

Il cuore di questa particolare Fiat Multipla è l’unità della Chevrolet Corvette C7 Z06. Si tratta di un V8 con una capacità di 6,2 litri, che nella Corvette genera ben 650 cavalli ma qui ulteriormente potenziato arriva a 1294 cavalli. Ricordiamo che la versione di serie dell’auto di Fiat aveva un motore 1.6 16V sotto il cofano che offriva 103 cavalli. Questo significa che la Fiat Multipla da corsa di Vlebrequin ha una potenza 12 volte superiore.