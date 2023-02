Nuova Fiat Multipla: se torna sarà molto diversa

Di tanto in tanto si parla del possibile ritorno sul mercato di una nuova Fiat Multipla. Anche questo famoso nome che fa parte della storia della principale casa automobilistica italiana potrebbe ritornare nei prossimi anni come del resto dovrebbe accadere con altri nomi come quello di Topolino e di 600. Infatti Fiat intende far digerire ai suoi clienti il passaggio alle auto elettriche utilizzando alcuni nomi storici come quelli che vi abbiamo appena fatto.

Nuova Fiat Multipla: se tornerà sarà un modello molto diverso dalla mitica monovolume

L’arrivo di una nuova Fiat Multipla non è ancora certo ma in ogni caso se davvero un modello con questo nome dovesse arrivare in futuro sul mercato di certo si tratterà di un veicolo completamente diverso da quello che noi tutti conosciamo. Infatti questo nome potrebbe essere dato ad un futuro SUV o comunque un mix tra una berlina e un SUV che potrebbe arricchire ulteriormente la gamma di Fiat dopo gli arrivi delle nuove Fiat Panda, 600, Topolino etc. Non si esclude infatti che i SUV nella gamma della casa italiana in futuro possano essere addirittura tre.

Qui vi mostriamo alcuni render pubblicati sul web negli scorsi mesi che ipotizzano quello che potrebbe essere l’aspetto della nuova Fiat Multipla tra cui quello del designer e Architetto Tommaso D’Amico. Sicuramente nei prossimi mesi a proposito del futuro di Fiat avremo le idee più chiare.

Nuova Fiat Multipla

Probabilmente in sede di presentazione della nuova Fiat 600 o al massimo il prossimo anno quando sarà svelata la nuova Fait Panda capiremo quante e quali altre auto la casa italiana ha intenzione di lanciare sul mercato e se davvero una di queste possa prendere il nome di nuova Fiat Multipla. Quello che è certo è che la casa di Torino continuerà ad essere protagonista nel mercato auto in Europa e non solo anche in futuro.