Fiat 1000Tipla Vilebrequin al Salone di Parigi 2022

Accanto alle case costruttrici presenti, il Salone di Parigi 2022 sarà anche l’occasione per incontrare i principali attori del mondo automobilistico. Come il duo di star di YouTube Vilebrequin. L’attrazione principale nel loro stand sarà sicuramente la Fiat 1000Tipla.

Al Salone di Parigi grande protagonista Fiat 1000Tipla di Vilebrequin

Per questo Salone di Parigi 2022, Sylvain Lévy e Pierre Chabrier, i due famosi conduttori del canale YouTube Vilebrequin hanno deciso di fare le cose in grande. Per una buona ragione, il duo aspetta i suoi follower su un grande stand di 500 m2. Uno spazio abbastanza grande per incontrare i loro affezionati ammiratori ma anche per mostrare al pubblico di Parigi tutto il loro universo.

Precisamente, il loro spazio riservato ospiterà tanti veicoli che hanno fatto la storia di Vilebrequin. Nel menu, l’auto che ha superato i dossi a più di 170 km/h, un’auto telecomandata tramite un controller per console di gioco e anche la grande attrazione allo stand Vilebrequin: la Fiat 1000Tipla.

In esclusiva per il Salone di Parigi, le due star di YouTube presenteranno il loro assurdo progetto. Si tratta in poche parole di una Multipla da mille cavalli, ricavata da una Corvette C7 ZR06. Questa creazione è derivata da un lunghissimo lavoro con varie partnership e il supporto economico dei fan del canale che hanno raccolto molto denaro per la sua realizzazione. Questa auto sarà visibile per tutto l’evento che aprirà i battenti a partire dal prossimo 17 ottobre. Si tratta dunque di una Fiat Multipla pensata per la pista che è costata la bellezza di 1,1 milioni di euro.

Allo stesso tempo, lo stand del duo Vilebrequin lascerà spazio ad altri modelli iconici dell’industria automobilistica, come Lancia Stratos, Delta e 037. Senza dimenticare alcune sorprese che trasformeranno questo stand in un’ode alle auto da sogno.

Vilebrequin sempre in occasione del Salone di Parigi ha deciso di realizzare anche una sorta di concorso per i suoi fan. Acquistando i biglietti per il Mondial de l’Auto tramite uno specifico link reperibile sui social del duo, Vilebrequin permetterà alla sua community di vincere inviti alla giornata stampa/VIP, miniature della 1000Tipla, ma anche e soprattutto un giro a bordo della vettura per il vincitore.

Ti potrebbe interessare: Fiat Multipla da 1000 CV: Vilebrequein raccoglie 500 mila euro