Stellantis: le vendite sono diminuite del 9% nel primo trimestre negli Stati Uniti

FCA US LLC ha riportato vendite di 368.237 veicoli nel primo trimestre per il 2023. Complessivamente, le immatricolazioni negli Stati Uniti per il primo trimestre sono diminuite del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Jeff Kommor, responsabile vendite di FCA US, ha detto che, mentre l’azienda continua a navigare nelle condizioni di mercato che emergono in tutto il settore automobilistico, insieme alla sua rete di concessionarie, sta apportando le modifiche necessarie per soddisfare le aspettative dei suoi clienti.

Continua inoltre a vedere una forte domanda per i suoi veicoli ibridi plug-in, con la Jeep Wrangler 4xe e la Grand Cherokee 4xe che si posizionano rispettivamente al primo e al secondo posto come PHEV più venduti in America.

Con l’inizio della produzione dell’Alfa Romeo Tonale annunciato la scorsa settimana, oltre all’imminente arrivo del Dodge Hornet R/T nelle concessionarie questa primavera, il gruppo è entusiasta di offrire ai suoi clienti un’altra aggiunta alle sue offerte elettrificate.

Dodge ha registrato un aumento delle vendite totali negli States del 24% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. Le vendite della Dodge Charger sono aumentate del 43%, quella della Challenger del 2% e quelle del Durango del 22% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno.

Annunciando la sua settima e ultima edizione speciale Last Call lunedì 20 marzo, durante uno spettacolare atterraggio in elicottero a Las Vegas, la scorsa settimana il brand americano ha dato il via agli ordini della nuova Dodge Challenger SRT Demon 170, la muscle car più veloce, scattante e potente mai prodotta fino ad ora.

Il marchio di Stellantis ha inaugurato il suo futuro elettrificato con la presentazione della Dodge Charger Daytona SRT completamente elettrica e gli appassionati vedranno l’arrivo dell’Hornet R/T questa primavera.

Il nuovo Hornet si propone sul mercato come un veicolo utilitario compatto veloce, scattante e potente a meno di 30.000 dollari. Nell’attesa, il Dodge Hornet G/T sta arrivando nelle concessionarie in questi giorni.

Crescita anche per Chrysler e Jeep

Chrysler ha registrato un aumentato del 10% delle vendite totali negli USA rispetto allo stesso trimestre del 2022. La Chrysler Pacifica è aumentata del 10% mentre la 300 del 9% nelle vendite totali rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno.

La Chrysler Pacifica Hybrid ha rappresentato il 12% (3473 unità) delle immatricolazioni complessive nel primo trimestre. Inoltre, il marchio di Stellantis ha recentemente lanciato la sua campagna di marketing Vanlightenment con Pacifica e Pacifica Hybrid, dimostrando come questa vettura funga da supporto per le famiglie e porti armonia nelle loro vite caotiche.

Le vendite totali negli Stati Uniti della Jeep Cherokee sono aumentate del 31% nel primo trimestre rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. Quelle complessive della Wrangler 4xe sono cresciute del 72% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

La Jeep Wrangler 4xe, la prima Wrangler elettrificata, rimane il veicolo ibrido plug-in più venduto in America, con 14.392 (38%) delle vendite totali di questo iconico modello nel primo trimestre del 2023.

La Grand Cherokee 4xe, che è stata messa in vendita a fine 2022, ha rappresentato 7222 (13%) delle vendite della Grand Cherokee negli States nel primo trimestre del 2023 ed è il secondo veicolo ibrido plug-in più venduto in America.

Ottimi risultati anche per Ram e la sua gamma di veicoli commerciali

Per quanto riguarda Ram, ha presentato ufficialmente il nuovo Ram 1500 REV 100% elettrico e il programma Ram REV Insider+ domenica 12 febbraio. RamREV.com ha dato la possibilità alle persone di prenotare un posto in fila per preordinare il 1500 REV.

Il Ram ProMaster vede le sue migliori vendite totali negli Stati Uniti nel primo trimestre, con un aumento del 90% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Anche il ProMaster City ha registrato le migliori vendite totali del primo trimestre negli USA, con un aumento del 232%.

La continua domanda di veicoli della flotta commerciale del brand di Stellantis registra le migliori vendite di sempre negli Stati Uniti nel primo trimestre, con un aumento combinato del 64% rispetto al primo trimestre del 2022.

Il Ram 1500 è stato recentemente nominato 10Best Trucks and SUVs da Car and Driver per il quinto anno consecutivo. Infine, le immatricolazioni del canale commerciale negli Stati Uniti del costruttore americano sono aumentate del 67% rispetto allo stesso trimestre del 2022.