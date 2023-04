Ferrari 296 GTB sfida una Dodge Charger e una Subaru BRZ in una drag race

Emelia Hartford, una vlogger appassionata di auto e diventata famosa per aver gareggiato con la sua Corvette Stingray C8 modificata, ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo video su YouTube che vede protagonista anche una Ferrari 296 GTB.

Parliamo della seconda supercar ibrida plug-in del cavallino rampante e la prima ad avere un V6 biturbo elettrificato di nuova concezione. La sportiva propone più nello specifico un motore posteriore centrale e la trazione posteriore, tra cui un V6 di 120° capace di sviluppare una potenza complessiva pari a 830 CV.

Ferrari 296 GTB motore

Ferrari 296 GTB: la nuova supercar ibrida plug-in affronta alcune due vetture

Nonostante Ferrari le abbia vietato di effettuare modifiche, Hartford ha deciso comunque di procedere. Dopodiché, ha optato per Famoso Dragstrip (McFarland, in California) per mettere alla prova la sua 296 GTB modificata. Nella clip è possibile vedere la supercar ibrida plug-in a confronto con una Subaru BRZ modificata e una Dodge Charger.

Ricordiamo che la Ferrari 296 GTB si distingue per il suo design elegante e aerodinamico, insieme a una tecnologia avanzata e un’eccezionale combinazione di potenza e maneggevolezza. Il cuore è un V6 biturbo da 3 litri, un’eccezione rispetto ai tradizionali V8 e V12 del brand di Maranello.

Questo propulsore è accoppiato a un sistema ibrido leggero basato su un’architettura a 48V, chiamato eManettino. Il motore termico produce 663 CV di potenza mentre quello elettrico aggiunge altri 167 CV, portando la potenza complessiva a ben 830 CV. Grazie a questa configurazione, la GTB può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi e raggiungere una velocità massima di 330 km/h.

Propone linee fluide e armoniose

Per quanto riguarda il design, presenta linee fluide e armoniose, con un frontale basso e aggressivo e un abitacolo che si fonde perfettamente con la coda. Gli elementi aerodinamici sono integrati in modo discreto nella carrozzeria, contribuendo all’efficienza aerodinamica senza compromettere l’estetica della vettura.

L’interno della Ferrari 296 GTB è un mix di lusso e sportività, con materiali di alta qualità come pelle e Alcantara, abbinati a dettagli in fibra di carbonio. L’abitacolo è focalizzato sul guidatore, con un volante multifunzione e un display digitale di grandi dimensioni che offre tutte le informazioni necessarie sulla supercar e le sue prestazioni.

In sintesi, questo modello rappresenta un’importante evoluzione nella gamma di vetture della storica casa automobilistica modenese, combinando un V6 biturbo con una tecnologia ibrida avanzata per offrire un’esperienza di guida entusiasmante e al contempo attenta all’ambiente.

Con il suo design raffinato e le prestazioni eccezionali, la 296 GTB conferma la tradizione Ferrari di creare auto sportive di altissimo livello.