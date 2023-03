Ferrari 296 GTB: guarda cosa fa una ragazza | Video

In giovanissima età, avere una grande padronanza di guida su un’auto sportiva di razza come la Ferrari 296 GTB, non è una cosa comune, specie se l’asfalto bagnato riduce significativamente l’indice di aderenza del mezzo alla base d’appoggio. Il video odierno ci mostra l’eccezione alla regola, rappresentata da ragazza di 29 anni, nota youtuber d’oltreoceano, in grado di gestire con grande fluidità le danze della splendida berlinetta del “cavallino rampante”. Le sue manovre sono precise e decise. Anche la rapidità delle reazioni è notevole.

Speriamo solo che questo show abbia preso forma in un tratto di strada chiuso alla normale circolazione. Per il resto, tanto di cappello alla protagonista, che stupisce favorevolmente per il suo controllo. La Ferrari 296 GTB, comunque, è di immenso aiuto, per le sue doti dinamiche e per la sua sicurezza fuori dal comune. Questa supercar a 2 posti secchi è stata presentata nel 2021.

Si tratta di un’auto innovativa, che ha segnato un cambio di passo nella produzione della casa di Maranello. Qui, infatti, il V8 delle GT a motore posteriore centrale di accesso alla gamma ha ceduto il passo a un V6, riallacciando il filo con la vecchia Dino 246. Si tratta di un’unità biturbo da 3 litri, abbinata a un’unità elettrica. Il risultato? Un powertrain ibrido capace di sviluppare una potenza complessiva di 830 cavalli, su un peso di 1470 chilogrammi. Ciò si traduce in un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2.9 secondi, da 0 a 200 km/h in 7.3 secondi e in una velocità massima di oltre 330 km/h.

Il design del modello, pulito e senza fronzoli, coniuga la sua purezza ad una grande efficienza aerodinamica, ottenuta senza sporcare la linea con antiestetiche appendici vocate alla deportanza. La vettura è equipaggiata con una vasta gamma di tecnologie avanzate, tra cui il nuovo sistema di infotainment con uno schermo centrale da 8,4 pollici, che fornisce un’ampia gamma di informazioni sulla vettura e sulle sue prestazioni. A voi il video. Buona visione!