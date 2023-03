Ferrari 296 GTB: on board bagnato sulla pista di F1 | Video

Un video ci porta a bordo della Ferrari 296 GTB, sul circuito dell’Albert Park di Melbourne, teatro del Gran Premio d’Australia di Formula 1. Non è la prima volta che in rete viene pubblicato un video on board sulla berlinetta del “cavallino rampante”, ma qui le riprese sono state eseguite fra i cordoli di una pista del Circus, in condizioni di asfalto fortemente bagnato. In casi del genere l’aderenza diventa precaria ed ogni prudenza si impone, specie quando si è chiamati a gestire potenze fuori dal comune.

La supercar di Maranello stupisce anche in questa tela ambientale, con un livello di performance strepitoso. Come fa notare qualcuno, nei commenti al video, è semplicemente pazzesco vedere con quanta facilità l’auto raggiunga i 250 km/h nel rettilineo principale, ma ciò che colpisce di più è l’armonia delle sue dinamiche fra i cordoli, a dispetto del fondo inondato. Si conferma ancora una volta il fatto di avere a che fare con una macchina superba, guidata in modo adeguato da chi sta al volante.

Di particolare fascino il sound del motore V6, che sfodera una timbrica simile a quella dei V12. Per chi non lo sapesse, la Ferrari 296 GTB è una supercar ibrida plug-in di nuova generazione. Presentata nel 2021 dalla casa del “cavallino rampante“, deve il suo nome alla cilindrata da 2.992 centimetri cubi e all’architettura meccanica a 6 cilindri. GTB è, come al solito, l’acronimo di Gran Turismo Berlinetta: tre lettere presenti su diverse “rosse“. Il cuore biturbo di questa sportiva sviluppa 663 cavalli a 8000 giri al minuto. A questi vanno sommati i 167 messi sul piatto dall’unità elettrica. Ne deriva una potenza combinata di 830 cavalli. Una cifra incredibile, specie se si considera che questa è una “piccola” del listino di Maranello.

I riscontri prestazionali sono sbalorditivi, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2.9 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.3 secondi. La velocità massima si spinge oltre la soglia dei 330 km/h. La Ferrari 296 GTB si concede allo sguardo con un design sportivo ed elegante, fatto di linee fluide e proporzioni equilibrate. Rappresenta un nuovo standard per le supercar ibride, combinando prestazioni straordinarie, tecnologia all’avanguardia e design iconico. Adesso, però, non vogliamo tediarvi ancora con le descrizioni. Lasciamo la parola al video, da guardare e ascoltare rigorosamente in silenzio. Buona visione.