Nuova Alfa Romeo Alfetta e Lancia Delta: saranno le novità più eclatanti di Stellantis nel 2028

Il 2028 sarà l’anno del debutto di una nuova Lancia Delta. Inoltre sempre quell’anno sembra possibile l’arrivo di una nuova Alfa Romeo Alfetta come anticipato dallo stesso numero uno del Biscione, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato nel corso delle scorse settimane. Se confermate queste saranno probabilmente le novità più eclatanti del gruppo Stellantis nel 2028.

Nuova Alfa Romeo Alfetta e Lancia Delta: se confermate saranno le due novità più importanti del 2028

Nuova Lancia Delta sorgerà sulla piattaforma STLA Medium e sarà lunga 4,4 m. L’auto sarò prodotta in Italia e se nel frattempo non ci saranno cambiamenti alla strategia di Stellantis, sarà una vettura solo elettrica. Avrà un design squadrato, muscolare e sportivo in perfetta sintonia con il celebre antenato che ha fatto la storia della casa automobilistica piemontese nel mondo dei motori ed in particolare nel motorsport.

La nuova Lancia Delta sarà il terzo di tre modelli ufficialmente confermati da Lancia per il proprio futuro. Gli altri saranno la nuova Ypsilon che vedremo nel 2024 e una nuova ammiraglia un mix tra un crossover e una berlina che vedremo nel 2026.

Per quanto riguarda invece la nuova Alfa Romeo Alfetta, per il momento rimaniamo nel campo delle supposizioni. Il suo arrivo non è ancora certo anche se una decisione definitiva sarà presa entro il mese di settembre 2023. Imparato ha dichiarato che il mitico nome tornerebbe nelle vesti di auto di segmento C da affiancare a Tonale. Anche questa auto utilizzerà la piattaforma STLA Medium ma non si tratterà di una berlina. Molto probabile anche qui un modello che vada oltre le attuali categorie e rappresenti una sorta di mix tra una berlina e un crossover.

La nuova Alfa Romeo Alfetta se si farà sarà solo elettrica e sarà venduta solo in Europa. Con queste due auto i due brand premium di Stellantis potrebbero essere sempre più protagonisti in Europa nel segmento premium.