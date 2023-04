Alfa Romeo Brera: la coupé sportiva di lusso secondo il Biscione

Alfa Romeo ha portato sul mercato un’auto capace di incarnare alla perfezione la creatività e l’eccellenza dell’ingegneria automobilistica italiana: l’Alfa Romeo Brera.

Progettata come un’auto sportiva da sogno, la Brera è diventata rapidamente un’icona del design e dell’innovazione. In questo articolo, esploreremo la storia di questa vettura, la sua evoluzione e l’impatto sul settore automobilistico.

Alfa Romeo Brera interni

Alfa Romeo Brera: tanta bellezza in un elegante corpo da coupé

Fu presentata per la prima volta sotto forma di concept car al Salone di Ginevra nel 2002. Progettata dal designer Giorgetto Giugiaro, ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico del salone automobilistico con la sua bellezza e la sua elegante silhouette.

L’entusiasmo generato dal concept ha spinto il brand di Arese Romeo a produrre la vettura, che è stato lanciato nel 2005. La Brera era disponibile in diverse versioni, tra cui coupé e spider (con il nome di Alfa Romeo Spider). I clienti avevano anche la possibilità di scegliere tra diverse motorizzazioni, tra cui un JTS a benzina da 2.2 litri, un V6 a benzina da 3.2 litri e un JTDM turbodiesel da 2.4 litri.

Il modello top di gamma, ossia l’Alfa Romeo Brera V6, era dotato anche della trazione integrale Q4, che garantiva una distribuzione ottimale della coppia tra le quattro ruote e una guida dinamica. Era capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 6,8 secondi e di raggiungere una velocità massima di 250 km/h.

Il design era sicuramente tra i suoi punti di forza

Il design della Brera era indubbiamente uno dei suoi punti di forza. Presentava un’estetica audace e distintiva, con la griglia a scudetto tipica del Biscione e dei fari dalla forma affilata che si estendevano lungo il cofano motore. Le linee fluide del corpo e le forme sinuose le conferivano l’aspetto tipico di una coupé sportiva e aggressiva.

L’abitacolo era altrettanto interessante per l’epoca poiché era elegante e lussuoso. I materiali di alta qualità e la cura per i dettagli data dal Centro Stile sono evidenti in ogni elemento, dai sedili in pelle fino alle rifiniture in alluminio.

La Brera è stata un’auto molto amata dai critici e dagli appassionati di auto. Nonostante non abbia mai raggiunto delle performance di vendita degne di nota, la sua presenza sul mercato ha contribuito a consolidare la reputazione della casa automobilistica milanese come produttore di auto sportive dal design accattivante.

Anche se la produzione è terminata nel 2010, il suo impatto sul settore automobilistico italiano e sul design in generale è ancora tangibile. È considerata una delle più belle vetture mai prodotte e un perfetto esempio dell’estetica e dello stile italiani.

Partecipò anche ad alcune gare automobilistiche

L’Alfa Romeo Brera ha anche lasciato il segno nel mondo delle corse automobilistiche grazie alla sua partecipazione a diverse competizioni. Nel 2006, la Brera JTDm ha fatto il suo debutto nella serie italiana di gran turismo, riscuotendo alcuni successi e contribuendo a rafforzare il legame tra il brand di Stellantis e le competizioni motoristiche.

È stata persino oggetto di numerose reinterpretazioni e rielaborazioni da parte di diversi tuner e carrozzieri, che hanno cercato di migliorare ulteriormente le prestazioni e l’estetica di questo modello iconico.

Tra queste, la più nota è probabilmente la Brera S, una versione speciale realizzata in collaborazione con l’azienda britannica Prodrive. Il modello venne migliorato in termini di sospensioni, assetto e dinamica di guida, rendendola ancora più sportiva e performante.