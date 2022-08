Alfa Romeo Brera con il “muso” della Giulia: nasce la GT Sud-Est

La nomea di auto elegante precede l’Alfa Romeo Brera. Rimasto sul mercato per un intervallo di tempo piuttosto ristretto (si parla di 5 anni, dal 2005 al 2010), il modello del Biscione ha saputo comunque lasciare il segno tra gli appassionati. Memori dei bei tempi andati, ora PariS’5 GaraGe realizza la versione GT Sud-Est. Il proprietario del primo esemplare si chiama Quintino Parisini, mentre il capo dell’azienda responsabile del progetto risponde è Frenz Chopper.

L’opera di conversione ha portato via quasi un anno, ma il lavoro di per sé può essere ultimato, senza neanche troppa pressione, nel giro di quattro mesi, con due o tre professionisti competenti nel campo.

Alfa Romeo Brera: la rivisitazione di PariS’5 GaraGe

In primo luogo, la parte anteriore è stata sensibilmente cambiata. Difatti, anziché il frontale dell’Alfa Romeo Brera standard, condiviso con la “coetanea” 159, la scelta è convogliata su paraurti, calandra e gruppi ottici della Giulia Quadrifoglio. Il risultato conclusivo dispone, però, di uno sbalzo anteriore ben più lungo in confronto alla Giulia RWD.

Di conseguenza, il team adibito al compito aveva tutta la strada in salita. Per soddisfare le esigenze dei fan, ha realizzato nuovi parafanghi anteriori, adattando allo scopo il corpo vettura. Che, in soldoni, è più allargato, dai fari assottigliati. Inoltre, il cofano è concepito ad hoc affinché sia ben combinato alle linee dell’anteriore, come con lo splitter in fibra di carbonio.

Un trattamento analogo è stato attuato per gli allargati parafanghi posteriori, le ridisegnate minigonne laterali e le coperture dei finestrini laterali posteriori. E ancora, donano una forte personalità il diffusore, il posteriore e fari posteriori LED aftermarket richiamanti il Tonale. Se parliamo, invece, della livrea, l’Alfa Romeo Brera GT Sud-Est sfoggia una verniciatura color blu, con grafiche gialle e adesivi degli sponsor lungo le fiancate.

Al posto del motore V6 JTS da 3,2 litri da 260 CV, per l’occasione si è montato il propulsore Autodelta J5, in grado di sprigionare fino a 348 cavalli. Il costo dell’intervento è pari a 20 mila euro, destinato a salire nel caso in cui si scelga di richiedere materiali ricercati quali il kevlar e la fibra di carbonio.