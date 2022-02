Nuova Alfa Romeo Brera: ecco come sarebbe in versione moderna

La nuova Alfa Romeo Brera potrebbe essere uno di quei modelli che a sorpresa in futuro potrebbero trovare spazio nella gamma della casa automobilistica del Biscione, se le cose per lo storico marchio milanese andranno in una certa maniera.

Infatti se l’immagine del Biscione migliorerà e se le vendite aumenteranno come previsto dal CEO Imparato, allora nella gamma della casa milanese ci sarà spazio per nuovi modelli e per il ritorno di qualche mitico nome.

Nuova Alfa Romeo Brera: ecco come sarebbe una nuova generazione del celebre modello della casa del Biscione

Uno di questi potrebbe essere quello della nuova Alfa Romeo Brera che qui vi mostriamo in un render pubblicato dal designer Mirko Del Prete. L’autore ha immaginato la nuova Brera come una coupè sportiva elettrica al 100 per cento. Del resto in futuro tutte le auto di Alfa Romeo saranno completamente elettriche.

Questa potrebbe essere una delle future sportive che il CEO Jean-Philippe Imparato ha detto che potrebbero arricchire la gamma della casa automobilistica del Biscione entro il 2030 qualora le cose per il marchio premium del gruppo Stellantis dovessero migliorare sensibilmente. Tra le altre si parla anche della Duetto e della 33 Stradale. E’ probabile che qualcuna di queste auto possa arrivare solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica.

In ogni caso se una nuova Alfa Romeo Brera si farà si tratterà di una vettura di altissimo livello che non farà rimpiangere la sua celebre antenata e che garantirà prestazioni elevate. Vedremo dunque se nei prossimi mesi il CEO Imparato ci fornirà qualche dettaglio in più sulle future auto elettriche della casa automobilistica del Biscione e se davvero ci sarà spazio per un modello con caratteristiche simili a queste.

