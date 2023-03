Alfa Romeo B-SUV: Imparato si reca in Polonia per il via ai lavori

Nei giorni scorsi il numero uno del marchio Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, ha visitato la fabbrica di autovetture Stellantis a Tychy, in occasione del previsto lancio di un nuovo modello lì il prossimo anno. Ci riferiamo naturalmente al nuovo B-SUV che sarà la futura entry level della gamma della casa milanese prendendo il posto di MiTo e che lo stesso CEO del Biscione ha definito come un SUV sui generis. Questa visita è stata la prima di una serie di incontri durante i quali il CEO Imparato incontrerà personalmente i fornitori e guiderà il progetto insieme al team ufficiale e al team Alfa Romeo locale.

Imparato in Polonia visita lo stabilimento in cui verrà prodotto il nuovo Alfa Romeo B-SUV a partire dal prossimo anno

Jean-Philippe Imparato ha sottolineato che la qualità, intesa non solo come affidabilità, ma anche esperienza di guida e di utilizzo della vettura, è un valore assolutamente prioritario per Stellantis e per il team incaricato di ideare e realizzare il nuovo modello. I lavori relativi al lancio della sua produzione sono già iniziati nello stabilimento di Tychy.

Jean-Philippe Imparato, insieme al direttore dello stabilimento di Tychy, Tomasz Gębka, e ai rappresentanti del marchio responsabile dell’ingegneria, del design e della qualità, ha incontrato il team di implementazione di Tychy, nonché i fornitori per discutere gli aspetti più importanti del progetto, tra cui la già citata Qualità, su cui è stato dato il massimo risalto durante l’incontro.

Foto Twitter, Jean-Philippe Imparato

Il nuovo modello Alfa Romeo è un modello di segmento B di design italiano, la cui produzione è prevista nello stabilimento polacco di Stellantis nel 2024, e sarà il primo veicolo completamente elettrico del marchio. L’auto sarà prodotta su piattaforma CMP nella stessa fabbrica in cui sono prodotte Jeep Avenger e a breve anche la nuova Fiat 600. Questo modello è considerato fondamentale per il futuro del Biscione. In breve tempo si prevede che la vettura diventerà la più venduta del marchio a livello globale.