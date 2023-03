Nuova Alfa Romeo Stelvio e Lancia crossover: il 2026 sarà ricco di sorprese per Stellantis

Il 2026 sarà un anno ricco di sorprese per il gruppo Stellantis. Tra le tante novità che dovrebbero arrivare quell’anno nelle gamme dei marchi che fanno parte dell’azienda di Carlos Tavares, due ci interessano particolarmente: Nuova Alfa Romeo Stelvio e Lancia Crossover. Per quanto riguarda il SUV del Biscione, si tratterà della seconda generazione che è stata confermata ufficialmente lo scorso anno dal numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato.

Nuova Alfa Romeo Stelvio e Lancia crossover dovrebbero essere le due principali novità per il 2026 per i marchi italiani di Stellantis

La nuova Alfa Romeo Stelvio dovrebbe arrivare entro la fine di quell’anno. La vettura sorgerà su piattaforma STLA Large, dovrebbe essere leggermente più grande di dimensioni rispetto al modello attuale e come la nuova Alfa Romeo Giulia arriverà sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica.

Per quanto riguarda il design per il momento non si sa ancora molto di come sarà questo modello. Su questo progetto come per le altre nuove auto di Alfa Romeo ci sta lavorando il capo del design del Biscione, Alejandro Mesonero-Romanos che tempo fa aveva promesso di non voler stravolgere il design di queste auto ma semplicemente di voler dare loro ancora più personalità. La versione top di gamma della nuova Alfa Romeo Stelvio sarà ancora una volta la Quadrifoglio e si preannunciano prestazioni di altissimo livello per questo modello.

L’altra grande novità che riguarderà nel 2026 le case automobilistiche italiane di Stellantis oltre alla nuova Alfa Romeo Stelvio sarà la futura Lancia crossover. Questa sarà l’ammiraglia della casa automobilistica piemontese. La vettura nascerà su piattaforma STLA Medium, probabilmente verrà prodotta in Italia e avrà una lunghezza intorno ai 4,6 m. Anche questa auto sarà solo elettrica e la sua autonomia dovrebbe raggiungere e superare i 600 km.

Quanto al design, il CEO di Lancia Luca Napolitano ha dichiarato che questa auto avrà uno stile molto particolare che al momento non ricorda nulla che sia presente sul mercato. Probabile uno stile da berlina fastback. Quanto al nome una decisione ufficiale per il momento non è stata ancora presa.