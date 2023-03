Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: test di accelerazione e velocità per il super SUV

Verso la fine del 2016, Alfa Romeo ha presentato al pubblico il suo primo SUV con il nome di Alfa Romeo Stelvio. Proprio come la berlina Giulia, la gamma prevede anche una versione ad alte prestazioni denominata Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

Tra le sue caratteristiche, spicca sotto il cofano un motore V6 biturbo da 2.9 litri di origine Ferrari, capace di sviluppare 510 CV di potenza e 600 Nm di coppia massima. Il cambio automatico è abbinato alla trazione integrale Q4. Tutte queste caratteristiche permettono al SUV high performance del Biscione di impiegare soli 3,8 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h e di raggiungere una velocità massima di 283 km/h.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio interni

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: il modello è stato messo alla prova sull’Autobahn

Detto ciò, AutoTopNL ha messo alla prova di recente un esemplare del 2018 dello Stelvio Quadrifoglio in un test di accelerazione e velocità massima. Inoltre, la stessa clip ci permette di ascoltare il glorioso sound che fuoriesce dai quattro grossi terminali di scarico presenti nel diffusore posteriore. È possibile scoprire maggiori informazioni tramite questo link.

Ricordiamo che l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio rappresenta una perfetta combinazione tra prestazioni da supercar e comfort di un SUV di lusso, offrendo un’esperienza di guida emozionante e dinamica.

Il nome Quadrifoglio fa riferimento al quadrifoglio verde che contraddistingue i modelli ad alte prestazioni della casa automobilistica di Arese, simbolo di eccellenza e di tradizione sportiva. L’impostazione del telaio e delle sospensioni è stata studiata per garantire un comportamento su strada eccellente e una maneggevolezza degna delle migliori auto sportive.

La trazione integrale Q4 garantisce un’ottima aderenza su ogni superficie mentre il sistema di sospensioni attive permette di adattare l’assetto del veicolo in base alle condizioni di guida e alle preferenze del conducente.

Una caratteristica distintiva dello Stelvio Quadrifoglio è il selettore Alfa Romeo DNA Pro, che consente di scegliere tra diverse modalità di guida, tra cui Dynamic, Natural, Advanced Efficiency e Race. Quest’ultima è specifica dei modelli Quadrifoglio e offre una configurazione più sportiva, con risposte più rapide e un sound del motore ancora più coinvolgente.

Dispone di un design sportivo che rispecchia le sue alte prestazioni

L’estetica rispecchia il suo carattere sportivo e grintoso, con un design aggressivo e linee aerodinamiche. All’interno, l’abitacolo è rifinito con materiali di alta qualità e offre un ambiente confortevole e sofisticato. I sedili sportivi, il volante in pelle e alcantara e i dettagli in fibra di carbonio contribuiscono a creare un’atmosfera da vera auto sportiva.

In termini di tecnologia e sicurezza, lo Stelvio Quadrifoglio è dotato di numerosi sistemi di assistenza alla guida e di dispositivi all’avanguardia. Tra questi, troviamo il cruise control adattivo, la frenata automatica d’emergenza, l’avviso di cambio di corsia involontario e il monitoraggio dell’angolo cieco.

Inoltre, il SUV è equipaggiato con un moderno sistema di infotainment, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, che permette di gestire navigazione, musica e comunicazioni attraverso un display touch intuitivo.

La passione per l’innovazione e l’eredità sportiva di Alfa Romeo sono chiaramente visibili in ogni aspetto dell’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, rendendolo un veicolo unico nel suo genere e una scelta eccellente per gli appassionati di auto sportive che desiderano un’auto versatile e adatta a ogni occasione, senza rinunciare alle emozioni della guida ad alte prestazioni.

Sul mercato, si confronta con altri SUV sportivi di prestigio, come la Porsche Macan Turbo, il BMW X3 M Competition e il Mercedes-AMG GLC 63, distinguendosi per il suo inconfondibile design italiano e l’incredibile coinvolgimento alla guida tipico del marchio ora guidato da Stellantis.