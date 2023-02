Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio MY23: il SUV avvistato senza veli a Torino

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio MY23 è il restyling della versione top di gamma del primo SUV nella storia della casa automobilistica del Biscione. Questa variante del modello di Alfa Romeo infatti a differenza del resto della gamma deve ancora essere presentato. Lo stesso accadrà con Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio MY23. Molto probabilmente i due modelli saranno presentati insieme. Il fatto che entrambi non sono stati ancora svelati non sembra un qualcosa di casuale. Nel 2023 il Quadrifoglio festeggia 100 anni e dunque sembra probabile che nel giorno dell’anniversario possano essere presentati i due nuovi modelli che accompagneranno l’attuale generazione di Giulia e Stelvio fino alla fine delle rispettive carriere.

Avvistata a Torino Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio MY23

Ricordiamo infatti che le nuove generazioni di Giulia e Stelvio sono state già confermate per i prossimi anni. Le due auto però saranno abbastanza diverse dai modelli attuali. Esse utilizzeranno la nuova piattaforma STLA Large e arriveranno sul mercato solo ed esclusivamente in versione elettrica al 100 per cento con potenze che andranno da 350 a 800 cavalli, autonomie fino a 700 km e tempi di ricarica molto rapidi grazie alla presenza di una piattaforma elettrica da 800 Volt. Si parla di circa 18 -20 minuti per una ricarica completa.

A proposito di Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio MY23 oggi vi segnaliamo che nelle scorse ore Gabetz Spy Unit ha pubblicato sui social alcune foto spia del prototipo senza veli della versione aggiornata del top di gamma del SUV di Alfa Romeo sulle strade di Torino. Anche in questo caso le modifiche sono simili a quelle che abbiamo visto nelle versioni normali del SUV e si concentrano all’esterno nella presenza di proiettori a matrice di LED che caratterizzano le altre versioni del SUV. Il debutto dovrebbe ormai essere imminente e subito dopo si apriranno gli ordini. A quel punto dovremmo finalmente conoscere anche i prezzi di questo atteso modello.