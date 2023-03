Jeep richiama quasi 60.000 Wrangler per una potenziale foratura del serbatoio del carburante

Jeep ha emesso un richiamo volontario per un totale di 57.885 unità di Wrangler prodotte tra ottobre 2019 e maggio 2022, poiché un perno del telaio inutilizzato potrebbe potenzialmente causare una perdita di carburante in caso di incidente.

Jeep Wrangler: richiamate 60 mila unità per possibile foratura del serbatoio

I veicoli richiamati, che includono i modelli Jeep Wrangler 2020-2023, sono stati costruiti con un perno del telaio non necessario e inutilizzato. I registri di produzione del fornitore e del veicolo sono stati utilizzati per determinare il periodo in cui i telai con il montante del telaio sono stati introdotti nella produzione del veicolo, iniziata il 16 ottobre 2019 e terminata il 14 maggio 2022. I telai senza il montante del telaio o costruiti prima o dopo il periodo sospetto, non sono inclusi in questo richiamo.

Il documento afferma inoltre che il rischio di perdita di carburante in presenza di una fonte di accensione può provocare un incendio, che può aumentare il rischio di lesioni agli occupanti e alle persone all’esterno del Wrangler. Il produttore del componente del perno del telaio è Metalsa SAPI DE CV, con sede ad Apodaca, in Messico.

Secondo NHTSA, il difetto interessa circa il 58 per cento dei Wrangler potenzialmente coinvolti. L’azienda ha identificato il problema con l’aiuto dei registri di produzione del fornitore e del veicolo e ha confermato che nessun incidente, infortunio, richiesta di garanzia o segnalazione sul campo è stato collegato a questo problema.

Jeep ha intrapreso azioni tempestive avviando un’indagine sul problema, esaminando i dati dei fornitori e i dati di misurazione del Wrangler e incontrando i team di ingegneri per comprendere il design del telaio e la cronologia delle modifiche. Sulla base dei risultati, l’azienda ha avviato un richiamo di sicurezza volontario per correggere il problema.

Come rimedio, Jeep ispezionerà tutti i veicoli interessati e, se necessario, rimuoverà il perno del telaio e applicherà la vernice. L’azienda rimborserà inoltre ai proprietari il costo della riparazione di un problema che successivamente diventa oggetto di azione sul campo. Tuttavia, i clienti devono fornire la ricevuta originale e altra prova di pagamento pertinente per la conferma della spesa.