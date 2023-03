Jeep mostra nuovi teaser in vista dell’Easter Safari

Nelle scorse ore sul web sono apparsi nuovi teaser dei concept di Jeep che vedremo al prossimo Easter Safari ad aprile. Tra questi c’è il Wrangler Magneto 3.0 e quella che sembra essere una versione retrò del Cherokee o del Wagoneer. La società afferma: “Entrambi i concept car spingono ancora di più i confini dell’elettrificazione”.

Jeep pubblica altri due teaser in vista dell’Easter Safari

Come suggerisce il nome, questa è la terza versione del Wrangler elettrico Magneto dopo che le versioni precedenti sono state anticipate negli ultimi due anni del Jeep Easter Safari. La prima versione produceva 285 cavalli mentre la 2.0 aveva 625 CV. Questa versione inoltre aveva un cambio manuale a sei marce di una Dodge Charger SRT Hellcat. La trasmissione aveva anche la scatola di trasferimento Rock-Trac della casa automobilistica e solidi assali Dana su entrambe le estremità. Rispetto a una normale Wrangler a due porte, il passo era più lungo di 12 pollici.

Jeep prevede in futuro di offrire un Wrangler completamente elettrico. Sta usando i modelli Magneto come banchi di prova mobili per capire come sarebbe una versione di produzione. L’altro modello è più misterioso. La foto teaser mostra un primo piano del frontale. La griglia con fari rotondi sui bordi esterni e una griglia a più fessure che arriva a un punto al centro è simile ai modelli Cherokee e Wagoneer negli anni ’60 e ’70. Il paraurti sembra provenire dal Wrangler, però. Guardando le parti visibili della carrozzeria, questo sembra essere un veicolo a due porte. L’esterno non assomiglia all’attuale Cherokee o Wagoneer.

Ricordiamo infine che Jeep ha già mostrato altri 5 teaser di concept che vedremo al suo Easter Safari. Uno sembra essere un Wrangler o un Gladiator che indossa molti accessori Jeep Performance Parts. Un altro sembra essere un Grand Wagoneer 4xe, e c’è un Rubicon modificato. Il primo teaser sembrava raffigurare un Wrangler con un montante del tetto unico e forse un minuscolo cassone. L’altra foto mostrava un Unlimited Rubicon con sportelli tubolari e un portaoggetti.