Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini: ecco la versione pensata per le famiglie

Alfa Romeo ha rivelato una nuova versione unica del Tonale che sostiene essere l’Alfa Romeo perfetta per i genitori di bambini piccoli. Si chiama Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini, e trasforma la vettura del Biscione in uno spogliatoio a quattro ruote, una stanza dei giochi e altro ancora.

Ecco la nuova Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini

Tra le nuove caratteristiche c’è un fasciatoio estraibile che si trova nel bagagliaio. L’apertura del portellone rivela l’area di carico modificata con un ripiano portapacchi su misura da cui scorre il fasciatoio. Il tappetino imbottito è rivestito in pelle sintetica facile da pulire. Le dimensioni e la posizione del fasciatoio fanno sì che la capacità del bagagliaio di 500 litri del Tonale rimanga invariata.

Ulteriori aggiunte ad Alfa Romeo Tonale Edizione bambini includono i coprisedili sagomati per adattarsi agli schienali dei sedili del conducente e del passeggero anteriore. Gli ordini includono un portabevande, una scatola per contenere snack e un portapenne.

Le bordature sono realizzate in pelle grigia con logo Alfa Romeo in rilievo, per accompagnare i rivestimenti di serie del Tonale. Lo spazio per un paio di “tabelle di buon comportamento” è stato realizzato all’interno delle due grandi tasche per il trasporto, mentre l’imbottitura extra e i pannelli protettivi assicurano una certa resistenza ai calci. Alfa Romeo afferma che la ricerca mostra che i bambini prendono a calci lo schienale del sedile davanti a loro 3,5 volte per viaggio.

Per i genitori, Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini incorpora un sistema di monitoraggio collegabile agli smartphone per garantire in ogni momento la visibilità di ciò che accade nei sedili posteriori. Allo stesso modo, per i bambini annoiati, le funzionalità di connettività includono porta tablet negli schienali dei sedili e un portagiochi centrale.

Per quanto riguarda la spazzatura, Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini viene fornito con un nuovo bidone da sei litri fissato nel vano piedi posteriore sul retro della console centrale. Per qualsiasi ulteriore esigenza di pulizia, nel bagagliaio si trova un piccolo aspirapolvere per auto con cavo di ricarica da 12 V e un organizer per bagagliaio ospita una serie di prodotti per la pulizia. Alfa Romeo non ha indicato se e quando questa versione del SUV entrerà in produzione.