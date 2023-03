Nuova Fiat Multipla: il SUV avrà molto in comune con la futura C3 Aircross

Nuova Fiat Multipla è il soprannome che è stato dato al futuro SUV con cui Fiat sostituirà a partire dal 2025 Fiat Tipo. Questa vettura, secondo indiscrezioni potrebbe essere prodotta a Kenitra in Marocco e inoltre si dice che possa essere parente stretto della futura Citroen C3 Aircross che dovrebbe debuttare sul mercato più o meno nello stesso periodo. Queste due auto condivideranno la stessa piattaforma e gran parte della gamma dei motori. Cambierà solo la carrozzeria ma se le voci che circolano risultassero veritiere anche da questo punto di vista le differenze non dovrebbero essere comunque enormi.

Futura Citroen C3 e nuova Fiat Multipla avranno tanto in comune

Nuova Fiat Multipla o come si chiamerà questo modello sarà la nuova top di gamma di Fiat con una lunghezza intorno ai 4,4 metri. L’auto avrà una versione completamente elettrica con autonomia intorno ai 600 km. Questa non sarà l’unica variante presente infatti ci saranno anche versioni dotate di motore a combustione. Quante e quali però al momento non è ancora chiaro. Molto probabilmente ibridi. La vettura che qui vi mostriamo in un render di Tommaso D’Amico e in un altro di Kleber Silva, rimpiazzerà in un solo colpo Fiat Tipo e anche Fiat 500X.

In questa maniera saranno due i SUV di Fiat in gamma: nuova 600 e nuova Multipla. Non si esclude in futuro l’aggiunta di un terzo SUV che possa essere una via di mezzo tra i due. Ricordiamo infatti che la nuova 600 non dovrebbe raggiungere i 4,1 m di lunghezza mentre come dicevamo pocanzi la nuova Multipla dovrebbe superare di poco i 4,4 m.

Dunque nel mezzo potrebbe esserci spazio per un terzo modello ma questi sono comunque discorsi prematuri al momento. Per adesso si attendono notizie su questa nuova Fiat Multipla che potrebbero arrivare già nel corso del 2023. Vi aggiorneremo naturalmente non appena arriveranno novità importanti.