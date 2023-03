Peugeot e-3008: in un video il suo possibile design

Peugeot e-3008 sarà presentata nel corso del 2023. Si tratta della nuova generazione del SUV del leone che per la prima volta avrà una versione completamente elettrica. A proposito di questa vettura, segnaliamo che un video pubblicato sul canale di YouTube Mahboub 1 ha mostrato nelle scorse ore quello che potrebbe essere l’aspetto di questo futuro modello destinato a far parlare a lungo di sé quando finalmente sarà svelato ufficialmente nella seconda metà del 2023.

Un video mostra il probabile design della futura peugeot e-3008 che debutterà nel 2023

Esteticamente parlando da quello che si intuisce dalle foto spia e che viene confermato in questo render, la futura Peugeot e-3008 sarà una versione in piccolo della Peugeot 408, sebbene questa sia più un crossover. Il nuovo SUV e-3008 sarà svelato nella seconda metà di quest’anno e sarà la prima vettura a utilizzare la piattaforma STLA Medium della capogruppo di Peugeot, Stellantis. La piattaforma per soli veicoli elettrici è destinata ai veicoli “premium” nei segmenti C e D, ad esempio berline familiari, SUV e berline.

Stellantis ha precedentemente affermato che la piattaforma sarà in grado di accettare batterie di dimensioni comprese tra 87 e 104 kWh e Peugeot ha affermato che il nuovo e-3008 offrirà un’autonomia fino a 700 km. La casa del leone afferma inoltre che il nuovo modello sarà offerto con una scelta di tre propulsori elettrici, inclusa un’opzione di trazione integrale a doppio motore. Sulla base di ciò che Stellantis ha detto in precedenza sulla piattaforma, ipotizziamo che le potenze possano variare da 125kW a 330kW.

La nuova e-3008 mette dovrebbe essere il primo modello a mostrare nel suo design alcuni elementi della concept Peugeot Inception che rappresenta una sorta di manifesto del nuovo linguaggio di design delle future auto della casa automobilistica del Leone.