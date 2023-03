Jeep Grand Cherokee Trackhawk vs Mazda RX-7: drag race tra due belve

La Mazda RX-7 con quattro rotori di Rob Dahm è senza dubbio uno dei progetti più sensazionali realizzati negli ultimi anni. Portare in vita questa folle RX-7 ha richiesto molti anni di lavoro e ora Dahm ha deciso di metterla a confronto con una Jeep Grand Cherokee Trackhawk modificata in una drag race pubblicata su YouTube da Hoonigan.

Rob Dahm ha costruito la sua Mazda RX-7 per carreggiare in diversi tipi di competizioni e per dimostrare le sue performance in rettilineo. Entrambe le vetture in questione sono parecchio veloci, ma alla fine è stata la Mazda ad aver avuto la meglio.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk vs Mazda RX-7

Jeep Grand Cherokee Trackhawk: il SUV modificato ha affrontato la Mazda RX-7 di Rob Dahm

Nella prima delle tre gare, sia la Grand Cherokee Trackhawk che la RX-7 sono partite assieme. Man mano che la gara è proceduto, però, la vettura giapponese è riuscita a sfruttare al massimo la sua potenza extra per iniziare a lasciarsi dietro il SUV americano.

Nella seconda gara, la Jeep è riuscita a tagliare per prima il traguardo. La terza e ultima gara è stata quella più interessante. Alcuni problemi al differenziale anteriore hanno costretto Dahm a disattivare la trazione integrale della sua Mazda RX-7; quindi, è stata utilizzata in modalità a trazione posteriore.

Anche se può sembrare un netto svantaggio rispetto alla Jeep Grand Cherokee Trackhawk a trazione integrale, in realtà Rob Dahm è riuscito a gestire molto bene tutta la potenza e alla fine ha vinto.

Ricordiamo che la Jeep Grand Cherokee Trackhawk è un SUV di medio-grandi dimensioni che si propone sul mercato come versione ad alte prestazioni della famosa Grand Cherokee, lanciata per la prima volta nel 1992. La Trackhawk, presentata nel 2017, si distingue per la sua potenza, la sua versatilità e l’attenzione ai dettagli.

Il cuore è il suo motore, un impressionante Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri, che eroga ben 707 CV di potenza e 875 Nm di coppia massima. Questo propulsore, originariamente sviluppato per le Dodge Charger e Challenger SRT Hellcat, consente alla Grand Cherokee Trackhawk di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 3,5 secondi, rendendola uno dei SUV più veloci sul mercato. La velocità massima supera invece i 290 km/h.

Dispone anche della trazione integrale Quadra-Trac

Il sistema di trazione integrale Quadra-Trac attivo, abbinato ad un cambio automatico a 8 rapporti, garantisce una trazione eccellente e una distribuzione ottimale della coppia tra gli assi anteriori e posteriori.

Le sospensioni adattive Bilstein, insieme a diverse modalità di guida selezionabili, offronoo invece un’esperienza di guida personalizzabile e adatta a diverse condizioni stradali. I guidatori possono scegliere tra modalità come Auto, Sport, Track, Snow e Tow per ottimizzare la dinamica del veicolo in base alle loro esigenze.

La Jeep Grand Cherokee Trackhawk non si concentra solo sulle prestazioni, ma offre anche un abitacolo lussuoso e ricco di tecnologia. Gli interni sono rifiniti con materiali di alta qualità, come pelle nappa e Alcantara sui sedili e inserti in fibra di carbonio sul cruscotto e le portiere. I sedili anteriori riscaldati e ventilati, insieme a quelli posteriori riscaldati, garantiscono un comfort ottimale per tutti i passeggeri.

La tecnologia gioca un ruolo importante nella Trackhawk, con il sistema di infotainment Uconnect dotato di un display touch da 8.4 pollici, che offre navigazione GPS, connettività smartphone e un impianto audio Harman Kardon da 19 altoparlanti per un’esperienza audio di alta qualità.

Inoltre, è dotata di numerosi sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, come il cruise control adattivo, l’avviso di collisione frontale, il monitoraggio degli angoli ciechi, l’assistenza al mantenimento della corsia e il sistema di parcheggio assistito.

Anche l’esterno della Jeep Grand Cherokee Trackhawk è stato progettato per esprimere l’essenza delle sue prestazioni elevate. Con un look aggressivo, si distinguono le prese d’aria sul cofano, i quattro terminali di scarico posteriori, i cerchi in lega leggera da 20” e gli pneumatici ad alte prestazioni. L’impianto frenante Brembo ad alte prestazioni con pinze rosse, fornito di serie, assicura una frenata efficace e sicura anche nelle condizioni più estreme.