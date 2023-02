Jeep Grand Cherokee richiamata per un problema in Argentina

FCA Automobiles Argentina SA, società del gruppo Stellantis, dando continuità alla campagna di richiami iniziata il 29 luglio 2022, nelle scorse ore ha fatto sapere di voler convocare i possessori di veicoli Jeep Grand Cherokee, anno/modello 2018, affinché a partire dal 6 febbraio 2023, fissino un appuntamento presso una delle concessionarie della rete Jeep, in modo che l’aggiornamento del software dei freni centrali ABS possa essere effettuato gratuitamente.

Richiamate alcune unità del 2018 di Jeep Grand Cherokee in Argentina

Come riportato nella prima fase della campagna, è stato rilevato che il suddetto guasto consente di spostare la leva del cambio automatico del veicolo dalla posizione “P” (Parcheggio) alla posizione “D” (Drive) o “R” (Retromarcia) , anche se il guidatore non aziona il pedale del freno, generando il movimento involontario del veicolo, aumentando la probabilità di accadimento di incidenti con danni materiali, danni fisici gravi o addirittura mortali agli occupanti del veicolo e/o a terzi.

I servizi verranno eseguiti previa programmazione concordata con il cliente. Per questo motivo è importante che il proprietario del veicolo interessato da questo richiamo contatti la concessionaria di sua scelta per essere informato sulle previsioni di cura. Il tempo di riparazione stimato è di circa 1 ora.

In caso di domande, è possibile contattare il gruppo Stellantis tramite il numero di telefono di contatto (0800-333-7070) nei giorni lavorativi dalle 9:00 alle 18:00 o tramite e-mail da www.mopar.com.ar/contacto.php Con questa iniziativa, FCA intende garantire la soddisfazione dei propri clienti, garantendo la qualità, la sicurezza e l’affidabilità dei veicoli a marchio Jeep.

Vi aggiorneremo naturalmente nel caso in cui dovessero arrivare nuove informazioni o dettagli a proposito di questo richiamo che riguarda alcune unità di Jeep Grand Cherokee vendute in Argentina per un problema al sfotware del freno ABS che potrebbe causare dei problemi di sicurezza al conducente e ai passeggeri di queste auto.