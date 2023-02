Jeep Grand Cherokee eletta miglior SUV del 2023

La Jeep Grand Cherokee è il miglior SUV del 2023 secondo Cars.com, che lo ha premiato nell’ultima edizione del suo concorso. I redattori del sito Web hanno messo alla prova tutti i SUV disponibili negli Stati Uniti per determinare quale modello dimostra la migliore combinazione di capacità, versatilità e valore. Alla fine, hanno scelto la Grand Cherokee come il meglio del meglio.

Il premio si applica all’intera gamma 2023 della vettura, inclusa la Grand Cherokee a due file, la Grand Cherokee L a tre file e la Grand Cherokee 4xe ibrida plug-in. Quest’ultima, ricordiamo, fino a 40 km di autonomia in modalità 100% elettrica con una singola ricarica e fino a 756 km in totale.

Jeep Grand Cherokee 2023

Jeep Grand Cherokee: la quinta generazione ha ricevuto un importante premio

Jenni Newman, caporedattore di Cars.com, ha detto che è disponibile una Jeep Grand Cherokee per tutti, motivo per cui è il primo Best SUV del 2023 di Cars.com. Due o tre file, motori V6, V8 o ibrido plug-in, tre diversi sistemi di trazione integrale e tanto altro ancora. Con Grand Cherokee, Grand Cherokee L e Grand Cherokee 4xe, ce n’è uno per ogni stile di vita, gusto e budget.

La quinta generazione del popolare SUV si basa sulla sua eredità di modello più premiato di sempre. È stata costruita attorno a un’architettura flessibile e appositamente realizzata, un gruppo propulsore ibrido plug-in disponibile, un design esterno sorprendente e degli interni raffinati con maestria artigianale di livello mondiale e tante tecnologie all’avanguardia. La Jeep Grand Cherokee 2023 è la Jeep Grand Cherokee tecnologicamente più avanzata e con capacità 4×4 mai realizzata fino ad ora.

La gamma 2023 è stata progettata per offrire ancora di più di ciò che ha reso questo veicolo una vera icona globale nel segmento dei SUV premium, tra cui capacità leggendarie, spazio e versatilità ai vertici della categoria e caratteristiche di sicurezza avanzate.

Jim Morrison, Senior Vice President e Head of Jeep North America, ha detto che sono orgogliosi che la Grand Cherokee a due file, la Grand Cherokee L a tre file e la versione 4xe rappresentino la migliore gamma di SUV.

In termini di capacità 4×4, versatilità a due e tre file, un modello plug-in che offre 40 km di autonomia in modalità full electric e valore che parla sia ai nuovi che hai già clienti, la Grand Cherokee si trova posiziona da sola al top.

La nuova Jeep Grand Cherokee è la prima ad offrire una versione ibrida plug-in 4xe e una a tre file. La Grand Cherokee 4xe segna la continua crescita della missione elettrificata del marchio automobilistico americano, migliorando il divertimento, la libertà e l’avventura per cui Jeep è molto conosciuta, fornendo al contempo prestazioni senza precedenti, risparmio di carburante e rispetto dell’ambiente.

È perfetta per chi cerca tanto spazio e ama anche l’off-road

La nuova Jeep Grand Cherokee L ha debuttato con il model year 2021 per soddisfare le crescenti esigenze dei clienti del brand di Stellantis che chiedevano più spazio e funzionalità. Progettata per massimizzare il comfort generale dei passeggeri, la Grand Cherokee L offre una capacità nella terza fila senza compromessi, un maggiore volume di carico, posti a sedere per un massimo di sette persone e oltre 110 funzioni avanzate di sicurezza e protezione.

I modelli 4×4 sono forniti di serie con il sistema di gestione della trazione Selec-Terrain, che prevede cinque modalità disponibili: Auto, Sport, Rock, Snow e Mud/Sand. Queste forniscono delle calibrazioni ottimizzate per ogni dato scenario di guida. La Grand Cherokee L è equipaggiata con il motore V8 da 5.7 litri e propone la migliore capacità di traino della categoria pari a 3266 kg.

Non mancano più di 110 funzioni avanzate di sicurezza e protezione, tra cui sistemi di assistenza alla guida, vista panoramica a 360°, rilevamento stanchezza del conducente e Night Vision. A bordo troviamo un display touch da 10.25 pollici, un sistema di telecamere di monitoraggio per i sedili posteriori, un display per i sedili posteriori con Amazon Fire TV integrata e un impianto audio McIntosh con 19 altoparlanti e 950W di potenza.

L’intera gamma della Jeep Grand Cherokee 2023 è inoltre dotata del pluripremiato sistema di infotainment Uconnect 5 con Apple CarPlay e Android Auto wireless di serie.