Alfa Romeo Stelvio: il primo SUV del Biscione nel dettaglio

L’Alfa Romeo Stelvio è arrivato sul mercato come il primo SUV dalla casa automobilistica italiana. Lanciato nel 2016, il modello prende il nome dallo storico Passo dello Stelvio, che è una delle strade più spettacolari e tortuose delle Alpi italiane.

Il design dello Stelvio è caratterizzato da linee eleganti e sportive, tipiche del DNA del Biscione. La sua griglia a scudetto e le proporzioni ben bilanciate conferiscono un’immagine sofisticata e dinamica, facendo girare la testa a tutti coloro che lo guardano. L’abitacolo è ben rifinito, con materiali di alta qualità e un design ergonomico che offre comfort e funzionalità ai passeggeri.

Alfa Romeo Stelvio interni

Alfa Romeo Stelvio: Il modello che ha portato il Biscione nel segmento dei SUV

Sotto il cofano, offre diverse opzioni di motorizzazione, tra cui un motore turbo benzina e un motore diesel, entrambi disponibili in diverse configurazioni di potenza. C’è anche la versione Quadrifoglio, che vanta un potente motore V6 biturbo da 2.9 litri che eroga 510 CV, trasformando lo Stelvio in un SUV ad alte prestazioni.

La trazione integrale Q4 è disponibile su alcuni modelli, migliorando notevolmente la tenuta di strada e la sicurezza in condizioni meteo avverse o su superfici scivolose. Il sistema di sospensioni dell’Alfa Romeo Stelvio è stato sviluppato per offrire un’esperienza di guida piacevole e reattiva, garantendo un perfetto equilibrio tra comfort e dinamismo.

Per quanto riguarda la tecnologia, è dotato di un sistema di infotainment intuitivo e facile da usare, con un display touch di generose dimensioni. La connettività smartphone è garantita tramite Apple CarPlay e Android Auto mentre i sistemi di assistenza alla guida, come l’assistente di mantenimento della corsia e il cruise control adattivo, rendono la guida più sicura e rilassante.

Oltre alle caratteristiche già menzionate, lo Stelvio offre alcuni dettagli interessanti che contribuiscono a renderlo un’opzione affascinante nel segmento dei SUV. Il DNA dello storico marchio di Arese è ben presente nella dinamica di guida.

Il sistema Alfa DNA permette al guidatore di selezionare tra diverse modalità di guida, come Dynamic, Natural e Advanced Efficiency, che adattano il comportamento dell’auto in base alle preferenze del guidatore e alle condizioni stradali. In questo modo, lo Stelvio può offrire una guida più sportiva o più rilassata a seconda delle esigenze.

Un’altra caratteristica interessante è l’attenzione al peso e alla distribuzione dei pesi nell’ingegneria. Grazie all’uso di materiali leggeri come l’alluminio e il carbonio, l’auto riesce a mantenere un peso contenuto per la sua categoria, il che si traduce in una migliore agilità e un consumo di carburante ottimizzato. Inoltre, la distribuzione dei pesi quasi perfetta tra l’asse anteriore e posteriore (50:50) garantisce una maneggevolezza eccellente e una dinamica di guida equilibrata.

Anche l’aerodinamica dello Stelvio è stata curata con attenzione per ridurre la resistenza all’aria e migliorare l’efficienza energetica. Presenta un design affusolato e dettagli come lo spoiler posteriore integrato che aiutano a minimizzare la turbolenza e a mantenere l’auto stabile ad alte velocità.

È importante anche sottolineare il patrimonio sportivo del costruttore milanese, che si riflette anche nello Stelvio attraverso la variante Quadrifoglio già citata in precedenza. Questa è stata sviluppata con l’esperienza acquisita dalla casa automobilistica italiana nel campo delle corse automobilistiche. Il risultato è un SUV di lusso che offre prestazioni da supercar e un’esperienza di guida entusiasmante, mantenendo al contempo un alto livello di comfort e versatilità tipico di un SUV.

La sicurezza è un aspetto fondamentale per Alfa Romeo e l’Alfa Romeo Stelvio è stato progettato con una serie di sistemi avanzati per proteggere i passeggeri e migliorare la sicurezza su strada. L’auto è dotata di una struttura rigida e resistente agli urti, che aiuta a dissipare l’energia in caso di collisione e a proteggere gli occupanti. Inoltre, è equipaggiato con numerosi airbag e sistemi di ritenuta per garantire la massima protezione in caso di incidente.

Oltre alla sicurezza passiva, offre una vasta gamma di sistemi di sicurezza attiva e assistenza alla guida. Tra questi troviamo il sistema di frenata d’emergenza autonoma (AEB) con riconoscimento dei pedoni, che può aiutare a prevenire o mitigare gli impatti frontali rilevando ostacoli e pedoni sulla strada e frenando automaticamente se necessario.

Altri sistemi, come il monitoraggio dell’angolo cieco e l’avviso di traffico posteriore incrociato, aumentano ulteriormente la sicurezza durante la guida e facilitano le manovre in situazioni di scarsa visibilità o spazi ristretti.

Il piacere di guida è un altro elemento chiave del DNA di Alfa Romeo, e il marchio di Stellantis si impegna costantemente per offrire un’esperienza di guida coinvolgente e gratificante. Lo Stelvio, pur essendo un SUV, non fa eccezione a questa filosofia.

Il cambio a 8 marce, disponibile sia nella versione automatica che nella versione manuale con paddle al volante, è stato progettato per garantire rapidità e fluidità nei cambi di marcia. Questo, insieme alla risposta immediata del motore e alla trazione integrale Q4, assicura una guida dinamica e reattiva, tipica delle vetture sportive.

Il sistema sterzante dello Stelvio, che si avvale di una tecnologia elettronica integrata, offre un’eccellente precisione e un feedback diretto al guidatore. Questo permette di avere un controllo maggiore sul comportamento dell’auto e di adattarsi facilmente alle diverse condizioni di guida.

Infine, la rumorosità e le vibrazioni all’interno dell’abitacolo sono state ridotte al minimo grazie a un’attenta progettazione e all’uso di materiali isolanti di alta qualità. Il risultato è un’atmosfera tranquilla e confortevole, che permette ai passeggeri di godere appieno del viaggio e al guidatore di concentrarsi sulla strada.

In Italia si parte da 53.150 euro

In Italia, l’Alfa Romeo Stelvio viene proposto in cinque allestimenti diversi: Super, Sprint, Ti, Veloce e Quadrifoglio. Si parte da un prezzo di distino di 53.150 euro per lo Stelvio Super (47.935 euro online), passando per i 55.650 euro (50.185 euro online) per lo Sprint, per i 58.150 euro (52.435 euro online) per la versione Ti, per i 60.650 euro (54.685 euro online) per il Veloce fino ad arrivare ai 109.000 euro (91.720 euro online) per l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio da 510 CV.