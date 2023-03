Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia: ecco dove saranno prodotte

Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia sono due delle auto che sono state confermate per il futuro del Biscione, dal suo numero uno Jean-Philippe Imparato. La seconda generazione di queste auto sarà lanciata sul mercato tra il 2025 e il 2026. Al momento di queste auto sappiamo solo alcune cose. Ad esempio sappiamo con certezza che saranno solo elettriche e che verranno realizzate sulla piattaforma STLA Large. Sappiamo anche che molto probabilmente avranno dimensioni leggermente maggiori rispetto ai modelli attuali.

Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia: si attende la conferma ufficiale del luogo di produzione ma ormai sembra certo che sarà Cassino

Un’altra cosa che sappiamo delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia è che avranno una versione top di gamma Quadrifoglio con circa 800 cavalli di potenza. Non è ancora ufficiale dove queste due auto saranno prodotte. Tuttavia sembra sempre più probabile una loro conferma presso lo stabilimento Stellantis di Cassino. Infatti nei giorni scorsi il CEO di Stellantis Carlos Tavares ha confermato che quella fabbrica ospiterà in futuro la produzione di modelli su piattaforma STLA Large ma non ha detto quali saranno queste auto confermando che ciò sarà rivelato in un secondo momento. Quando al design al momento non si hanno molte notizie e non si sa dunque se i cambiamenti saranno di tipo evolutivo o ci sarà una trasformazione radicale.

Al 99,9 per cento tra le auto che saranno prodotte a Cassino vi saranno anche le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Queste due auto continueranno ad avere un ruolo centrale nella gamma della casa automobilistica del Biscione che intende diventare un protagonista nel segmento premium del mercato auto a livello globale. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario per lo storico marchio milanese avere in gamma auto che possano essere apprezzate per le loro caratteristiche in tutto il mondo. Molto probabilmente la conferma che sarà proprio Cassino ad ospitare la produzione delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia la avremo nel corso del prossimo anno.