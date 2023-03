Nuova Lancia Ypsilon: probabilmente verrà mostrata entro fine anno

Il 2024 sarà l’anno della nuova Lancia Ypsilon. La futura generazione del celebre modello di Lancia sarà il primo della nuova era per la casa automobilistica piemontese. Dopo seguiranno anche un’ammiraglia nel 2026 e la nuova Delta nel 2028. Questi tre modelli saranno anticipati da un concept che sarà mostrato il prossimo 15 aprile alla Milano Design Week. A proposito della nuova Ypsilon, il numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano ha rilasciato di recente alcune interessanti dichiarazioni.

A fine 2023 vedremo le prime immagini della nuova Lancia Ypsilon?

Il CEO ha infatti detto che molto probabilmente un primo assaggio della nuova Lancia Ypsilon lo avremo già entro la fine del 2023. Queste parole fanno presagire che molto probabilmente le prime immagini del nuovo modello le avremo già prima del previsto. Questo anche se la presentazione vera e propria è prevista per il primo trimestre del 2024.

Ricordiamo che la nuova Lancia Ypsilon sarà un modello abbastanza diverso dalla generazione attuale. L’auto sarà più grande, sfiorando i 4 metri e avrà uno stile più europeo ed elegante. Sarà fatta per piacere ad un pubblico più vasto rispetto al modello attuale. L’auto sarà molto più tecnologica e gli interni decisamente più curati e ispirati dal design italiano. Questo modello si caratterizzerà tra le altre cose per la presenza di una calandra a calice retroilluminata

La nuova Lancia Ypsilon sarà realizzata su piattaforma CMP e avrà una versione elettrica al 100 per cento con 400 km di autonomia e una ibrida che sarà la entry level della gamma. La vettura oltre che in Italia verrà commercializzata anche in paesi quali Francia, Germania, Spagna, Belgio e Olanda. Il lancio sul mercato dovrebbe avvenire intorno alla metà del prossimo anno. Quanto al luogo di produzione al momento non vi sono conferme ufficiali ma si dovrebbe trattare di uno degli stabilimenti di Stellantis in Spagna.