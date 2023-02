Lancia crossover: la novità più misteriosa presto potrebbe non esserlo più

Lancia crossover è uno dei modelli che nei prossimi anni arricchiranno la gamma della casa automobilistica piemontese che il gruppo Stellantis considera uno dei suoi brand premium insieme a DS Automobiles e ad Alfa Romeo e che nei prossimi anni vuole rilanciare in Europa. Per questo arriveranno tre auto. La prima sarà la nuova Lancia Ypsilon nel 2024 mentre l’ultima nel 2028 la nuova Lancia Delta.

Presto fine al mistero attorno al futuro Lancia Crossover?



Nel mezzo ci sarà un nuovo Lancia crossover che tra le tre novità previste è sicuramente la più misteriosa. Infatti di questo modello non conosciamo nemmeno il nome. Infatti inizialmente si doveva chiamare Lancia Aurelia ma un cambio di design ha convinto il CEO Luca Napolitano a considerare altri nomi che forse risulteranno più appropriati per questo modello che a quanto pare avrà uno stile non convenzionale.



Il nuovo Lancia crossover sarà la futura top di gamma del marchio con una lunghezza intorno ai 4,6 m. L’auto sorgerà sulla piattaforma STLA Medium e arriverà sul mercato solo ed esclusivamente in versione elettrica con autonomia fino a 700 km nelle versioni top di gamma. L’auto in questione sarà prodotta a Melfi nella nuova super linea in cui saranno realizzate 4 nuove auto elettriche tra cui la nuova Opel Manta e forse due auto di DS Automobiles.



Il nuovo Lancia Crossover avrà dunque un aspetto molto particolare. Infatti Luca Napolitano ha lasciato intendere che si tratterà di un veicolo difficile da catalogare in quanto non rientra in nessuna delle attuali categorie. Questo ovviamente ha portato molti a pensare che si possa trattare di una via di mezzo tra una berlina e un crossover un mix simile a quello della Citroen C5 X. Ma ovviamente non possiamo nemmeno escludere altre possibilità.



Il mistero attorno a questo modello potrebbe però presto essere svelato. Infatti si vocifera che nel corso del 2023 forse addirittura già in primavera, potrebbero arrivare grossi indizi su questa futura auto. Si dice che potrebbe essere svelato un prototipo molto vicino al modello di produzione o quanto meno potrebbero essere mostrati dei teaser. Ad ogni modo il design di questa auto presto potrebbe non essere più un mistero.