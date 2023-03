Ferrari Purosangue: guida in stile rally | Video

La Ferrari Purosangue è un SUV di lusso ad alte prestazioni. A dispetto della sua natura di mezzo ad abitacolo rialzato, se la cava molto bene nei tratti guidati, con un’agilità fuori dal comune. Il video odierno lo conferma, mostrandoci le sue agili danze nelle sinuose planimetrie di una strada montana.

Sembra quasi una supercar a due posti secchi, nonostante il peso e il baricentro alto. Una conferma di quanto a Maranello sappiano fare i miracoli. La Ferrari Purosangue è la “rossa” più insolita di sempre. Mai gli appassionati del “cavallino rampante” si sarebbero aspettati un veicolo del genere in gamma. Il concetto di SUV, benché rivisto, è quanto di più lontano dalla tradizione aziendale, ma i tecnici emiliani hanno saputo trattare al meglio il tema.

La veste stilistica porta la firma di Flavio Manzoni, cui va il merito di un design muscolare e snellente. Anche l’eleganza è adeguata al rango, ma quando si parla di Ferrari, la mente corre naturalmente verso veicoli completamente diversi. Purosangue è l’eccellenza fra i SUV, ma non è la “rossa” che si vorrebbe in listino. I tempi, però, cambiano e costringono a qualche forzatura. Speriamo che non si facciano altri esperimenti fuori dal solco.

Su una cosa, però, questa vettura mette tutti d’accordo: la sua natura di best in class. Anche lo stile, nel suo genere, è molto riuscito. Le rivali sembrano goffe al suo cospetto. Sublime il quadro delle performance, grazie al motore V12 da 6.5 litri, che eroga 725 cavalli di potenza a 7750 giri al minuto e 716 Nm di coppia a 6250 giri al minuto.

Questo si traduce in uno scatto da 0 a 100 km/h in 3.3 secondi e in una velocità massima di 310 km/h. Da sogno le musicalità meccaniche. La prima “rossa” a 5 porte e ad abitacolo rialzato ha pure delle dinamiche stradali di riferimento, grazie alle sofisticate sospensioni, al corretto bilanciamento dei pesi, all’attenta cura aerodinamica, alla tecnologia di frontiera che mette sul piatto. Video docet!