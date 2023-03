Ferrari prepara importanti aggiornamenti per il Gp in Australia

Ferrari si prepara a introdurre un primo grande aggiornamento a Melbourne. Questa novità, a quanto pare, non riguarderà l’aerodinamica della sua monoposto, ma la sospensione posteriore. L’anno scorso la Ferrari andava benissimo in curva, ma a costo di un deficit di velocità, mentre le gomme degradavano in modo ragionevole e gestibile. Quest’anno il problema della velocità massima è stato sistemato ma a costo di peggiorare notevolmente il degrado delle gomme, che è molto al di sopra di quanto auspicabile.

A Melbourne la Ferrari aggiornerà la sospensione posteriore nella speranza di ridurre il degrado delle gomme

Il motivo fondamentale è che l’aerodinamica della Ferrari SF23 è stata progettata per una certa altezza dal suolo, ma in pratica deve adottare un’altezza maggiore, questo comporta una notevole perdita di carico aerodinamico, lo slittamento del retrotreno ed un maggiore degrado delle gomme. Una correzione di emergenza consiste nell’aumentare il carico alare, ma a costo di peggiorare la velocità massima.

Come dicevamo poc’anzi i cambiamenti alla Ferrari riguarderanno la sospensione posteriore. L’idea è limitare l’usura degli pneumatici come primo passo fino a quando non si avrà la soluzione giusta per migliorare il carico aerodinamico. Ricordiamo che a Jeddah è stata testata una nuova ala anteriore.

Sembra che, come è successo in passato, in Ferrari ci siano alcune divergenze nel contrasto tra dati reali e dati teorici. È necessario sapere da dove viene questa mancanza di correlazione. In questo momento, a Maranello hanno visto svanire le loro illusioni di sfidare ad armi pari la Red Bull e la loro priorità è diventata quella di difendersi da Aston Martin e Mercedes. Qualcuno potrebbe pensare che Aston Martin benefici dell’effetto Alonso, ma in realtà anche le prestazioni di Stroll sembrano essere notevolmente migliorate rispetto allo scorso anno. Vedremo dunque che novità arriveranno per la scuderia del cavallino rampante.