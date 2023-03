Lancia concept: la vettura anticipata nel Metaverso

Come vi abbiamo scritto ieri, Lancia è stata nominata Official Metaverse Automotive Brand della Metaverse Fashion Week 2023 in programma dal 28 al 31 marzo. Ispirato allo showroom milanese di via Gattamelata, dove è stata applicata per la prima volta la rinnovata identità aziendale, uno showroom virtuale conterrà l’attesissimo concept e la Ypsilon uscente. A proposito della futura Lancia Concept, le immagini provenienti dal Metaverso anticipano come sarà la nuova vettura.

Lancia Concept anticipata nel Metaverso: sarà una sportiva coupé a tre volumi?

Da quello che si intuisce nonostante le coperture si potrebbe trattare di una sportiva con elementi che ricorderanno la Stratos e forse anche la Fulvia. Tuttavia questa vettura sarà svelata solo il prossimo 15 aprile quindi dovremo aspettare ancora per sapere esattamente di cosa si tratta.

Il nuovo Lancia concept previsto per metà aprile è stato sviluppato per diventare “il manifesto del marchio per i prossimi 10 anni”. Stellantis non ha detto nulla sul lancio di una versione di produzione del concept Stratos, anche se sarebbe un ottimo modo per mettere Lancia al centro della scena dopo essere stata inattiva per così tanti anni.

Purtroppo il telo nero targato Lancia non svela dettagli di design ma almeno si intravede la silhouette a tre volumi della misteriosa concept. Il modello sembra più una coupé Fulvia che una sportiva Stratos, a differenza del teaser precedente che ne mostrava una parte della parte posteriore. Per fortuna, tutte le nostre domande troveranno presto risposta.

Ci aspettiamo che rappresenti un’evoluzione della scultura Pu+Ra, mostrando il linguaggio del design che sarà implementato nella supermini Ypsilon, nel crossover Aurelia e nella berlina Delta. Per quanto riguarda il propulsore, saremmo sorpresi se non risultasse completamente elettrico. Vedremo dunque il 15 aprile che novità emergeranno a proposito di questa misteriosa Lancia Concept che fornirà una succosa anticipazione su quello che accadrà in futuro nella gamma di Lancia.