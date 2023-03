Lancia fa il suo ingresso nel Metaverso

Lancia sarà presente alla Metaverse Fashion Week 2023 con una propria presentazione nel cosiddetto “Quadrilatero della Moda”, il distretto dei marchi del lusso. I visitatori della fiera della moda – o il loro avatar digitale – potranno muoversi liberamente nello showroom virtuale di Lancia. Da un lato si vedrà la Lancia Ypsilon, la city car del tradizionale marchio italiano attualmente venduta solo in Italia. Alla Metaverse Fashion Week, invece, Lancia regala una prima, ancora nascosta, anteprima di un concept car che non verrà svelato nel mondo reale fino al 15 aprile 2023.

Lancia sarà presente alla Metaverse Fashion Week con uno stand espositivo virtuale

Lo showroom Lancia alla Metaverse Fashion Week mostra la nuova identità del marchio, che è stata implementata per la prima volta nel vero showroom nella metropoli del nord Italia di Milano. La nuova identità aziendale comprende, tra le altre cose, un nuovo logo del marchio, un nuovo lettering e un ambiente showroom ispirato all’architettura e al design italiano. Le nuove esclusive sale di vendita, di cui il flagship store di Milano è pioniere, offrono ai potenziali clienti un’esperienza di acquisto ancora più esclusiva, sia online che nel mondo reale.

La presentazione della nuova Lancia Ypsilon è prevista per la prima metà del 2024. Fino ad allora, tutti i punti vendita Lancia in Italia saranno ridisegnati per riflettere la nuova brand identity. Fuori dall’Italia, la nuova identità aziendale sarà implementata tra il primo trimestre e la metà del 2024. Sono previsti circa 70 showroom in 70 grandi città europee. Qui saranno presentati anche gli altri marchi premium del Gruppo Stellantis. Il futuro modello di vendita di Lancia è caratterizzato da una qualità senza compromessi. L’attenzione si concentra su partner commerciali selezionati che offrono un alto livello di qualità sia online che nel mondo reale senza la necessità di costosi showroom.

Lancia

La Metaverse Fashion Week, che si svolgerà per la seconda volta dal 28 al 31 marzo 2023, è considerata l’evento fashion più importante del mondo virtuale. Il concetto innovativo è stato sviluppato dai designer della comunità Decentraland, una piattaforma basata su browser per mondi virtuali 3D.