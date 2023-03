Lancia Ypsilon e Fiat 500 termica: vicino l’addio?

Lancia Ypsilon e Fiat 500 con motore a combustione sembrano ormai vicine all’addio. Come ci fa notare il sito Passione Auto Italiane la prima dovrebbe essere prodotta fino alla fine del 2023 per poi lasciare spazio alla nuova generazione il cui debutto dovrebbe avvenire agli inizi del 2024 anche se una corposa anteprima la attendiamo già entro la fine del 2023. Le vendite dovrebbero iniziare intorno alla metà del prossimo anno. La vettura sarà molto diversa dal modello attuale.

Addio vicino per Lancia Ypsilon e Fiat 500 ibrida

Infatti la nuova Lancia Ypsilon sarà più grande raggiungendo una lunghezza di circa 4 metri. L’auto che forse sarà prodotta in Spagna, avrà un design più maschio ed elegante rispetto al modello attuale e sarà fatta per piacere ad una platea più ampia di clienti. La vettura infatti segnerà il ritorno in Europa di Lancia. La nuova Lancia Ypsilon sarà venduta infatti anche in Spagna, Germania, Francia, Paesi Bassi e Belgio.

Oltre all’imminente addio di Lancia Ypsilon anche la Fiat 500 ibrida, attualmente prodotta a Tychy sembra prossima a dire addio. Del resto anche lei come la vettura di Lancia dovrà lasciare spazio ai nuovi SUV compatti che saranno prodotti in quella fabbrica. Ci riferiamo naturalmente ad auto quali Jeep Avenger, Nuova Fiat 600 e al futuro SUV compatto di Alfa Romeo che sarà lanciato a marzo del 2024.

Fiat 500 dunque continuerà ad esistere solo come auto elettrica al 100 per cento prodotta a Mirafiori in Italia da dove sarà esportata in tutto il mondo Stati Uniti compresi. In quel mercato infatti il modello tornerà agli inizi del prossimo anno come confermato nei mesi scorsi dal gruppo Stellantis. Presto dunque Stellantis farà a meno di due tra i modelli più popolari in termini di vendite del gruppo in questi ultimi anni.