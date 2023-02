DS Automobiles: secondo posto per Vergne a Città del Capo

DS Automobiles è chiaramente tornata in prima linea nell’ABB FIA Formula E World Championship. Dopo la vittoria di Jean-Éric Vergne in India sul circuito di Hyderabad, il francese ha lottato ancora una volta per vincere sul circuito di Città del Capo.

Il campionato mondiale di monoposto completamente elettriche ha visitato il Sudafrica per la prima volta alla quinta gara della stagione 2023, in un meraviglioso circuito sul lungomare, all’ombra dell’imponente Table Mountain.

DS E-Tense FE23

DS Automobiles: l’E-Prix di Città del Capo si chiude con un secondo posto

JEV è partito dalla quinta posizione in griglia e ha dimostrato ancora una volta le eccellenti prestazioni e l’efficienza della sua DS E-Tense FE23, scalando costantemente la classifica. L’unico doppio campione nella storia di questo sport ha raggiunto il primo posto a due giri dalla fine (e con il giro più veloce) e si è trovato coinvolto in un intenso duello con il suo ex compagno di squadra António Félix da Costa.

Mentre la vittoria è sfuggita di poco al pilota DS Penske, Vergne – ancora terzo nella classifica provvisoria – ha comunque ridotto il suo distacco dal leader del campionato. Dopo soli cinque delle 16 gare in programma della stagione 2023, JEV è indietro di soli 30 punti, con tutto da giocare.

Il campione del mondo in carica Stoffel Vandoorne ha mantenuto una velocità impressionante durante l’E-Prix. Purtroppo, il belga è stato ancora una volta sfortunato nella qualificazione. Mentre stava per segnare il suo giro più veloce, Vandoorne ha dovuto fare un passo indietro quando un altro concorrente è uscito di gara.

Il risultato finale è stato un 12° posto in qualifica: una posizione che non rispecchiava la sua vera prestazione. Rimontando cinque posizioni in gara, il pilota di DS Automobiles ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei protagonisti della serie.

Dopo una pausa di un mese e il grande successo in Sudafrica, l’ABB FIA Formula E World Championship visiterà il 25 marzo un altro tracciato. La prossima gara si svolgerà sulle strade di San Paolo (Brasile).

Le dichiarazioni dei membri del team

Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance, ha detto che le due DS E-Tense FE23 hanno mostrato prestazioni fantastiche su una pista molto veloce e i due piloti hanno fatto una gara straordinaria.

JEV ha ottenuto un eccellente secondo posto dalla quinta posizione in griglia, lottando per la vittoria fino alla fine. Stoffel Vandoorne, da parte sua, ha combattuto come un vero campione dal 12° al 7° posto al traguardo.

Ora si chiude quello che è stato un mese impegnativo, con due gare che hanno regalato al team una vittoria e un secondo posto grazie al duro lavoro di tutta la squadra e alle capacità di ogni singolo.

Jean-Éric Vergne ha dichiarato che è stato un fine settimana eccellente a Città del Capo. Ha adorato la città e c’era un’atmosfera fantastica intorno al circuito. La pista stessa era assolutamente fantastica. Tutto sommato, è contento del secondo posto. Questo dimostra come non hanno mai smesso di lottare con forza come squadra, gara dopo gara. Finché sarà così, il pilota francese pensa che sarà molto felice.

Stoffel Vandoorne vorrebbe dire che è stato un weekend complicato, ma in realtà, dal punto di vista della squadra, pensa che hanno raggiunto un ottimo risultato. Hanno lavorato duramente durante le prove libere ed erano tutti pronti a dimostrare il loro ritmo in qualifica.

La fortuna non è stata però dalla sua parte. Stava concludendo un ottimo giro quando si è dovuto fermare a causa di una bandiera rossa e poi è stato bloccato ancora. Così si è sono ritrovato 12° in griglia quando pensava sinceramente che potesse essere tra i primi cinque.

Fortunatamente, hanno fatto di nuovo una buona gara. Grazie ad un ottimo lavoro di squadra e ad un buon ritmo, Vandoorne è risalito al settimo posto, che gli ha permesso di segnare alcuni punti importanti per lui e per la squadra. Il podio di JEV dimostra che stanno continuando a fare solidi progressi e che tutto il duro lavoro di DS Automobiles sta dando i suoi frutti.