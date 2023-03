Lancia concept: ufficiale il debutto il 15 aprile

Lancia concept sarà la prossima grande novità che riguarderà il marchio premium del gruppo Stellantis. Nelle scorse ore il numero uno della casa piemontese, l’amministratore delegato Luca Napolitano ha invitato la stampa alla presentazione di questo prototipo che avverrà il prossimo 15 aprile 2023 molto probabilmente in occasione della Milano Design Week, come vi avevamo anticipato nelle scorse settimane.

Il prossimo 15 aprile ufficiale il debutto della nuova Lancia concept

Nel comunicato Luca Napolitano definisce Lancia Concept come una sorta di manifesto di quello che accadrà nella gamma di Lancia nei prossimi 10 anni. Al momento non è chiaro di quale auto si tratterà. Sappiamo solo che il modello sarà molto vicino alla versione di produzione. Molti pensano si possa trattare della nuova Lancia Ypsilon che debutterà nei primi mesi del prossimo anno. Altri invece ipotizzano si possa trattare della futura ammiraglia il cui debutto è previsto nel 2026 e che forse sarà prodotta in Italia. Sembra invece più difficile che si possa trattare della nuova Delta il cui debutto è stato confermato ma avverrà nel 2028.

Lancia

Quando si pensava che Lancia fosse condannata a morte, la creazione del Gruppo Stellantis all’inizio del 2021 e la decisione della sua leadership di dare a tutti i suoi marchi il tempo di sviluppare un piano strategico, ha permesso alla centenaria azienda italiana di chiudi il 2022, il suo anno uno, con una buona sensazione in bocca. Il 2023 sarà un anno importante per la casa italiana e sicuramente il prossimo 15 aprile sarà una giornata da ricordare. Li sicuramente capiremo molto di più su quello che accadrà nei prossimi anni al brand italiano del gruppo Stellantis considerando uno dei tre marchi premium insieme ad Alfa Romeo e DS Automobiles. Il marchio ha 10 anni di tempo per dimostrare il suo valore. Con le tre nuove auto che saranno lanciate riempirà il 50% del segmento premium in Europa.