Dodge Challenger e Charger: ufficiale l’addio al V8

Le prossime Dodge Charger e Challenger saranno elettriche e non avranno versioni a combustione. Lo ha confermato nelle scorse ore un portavoce del marchio che ha così seccamente smentito le voci che erano circolate nei giorni scorsi a proposito del fatto che anche in futuro queste auto avrebbero avuto versioni a combustione.

Nuove Dodge Challenger e Charger: niente motore a combustione con la nuova generazione

In precedenza, MotorTrend aveva riferito che il V8 sarebbe stato mantenuto per le muscle car delle prossime generazioni, ma un rappresentante dell’azienda ha affermato che questa storia non è vera: i modelli saranno solo elettrici e gli attuali motori a combustione interna e la piattaforma stessa entreranno a far parte di una storia gloriosa.

Ciò significa che entrambi i modelli di Dodge abbandoneranno i loro soliti motori per diventare auto elettriche, oltre a variare la loro piattaforma. Non è una notizia piacevole per gli appassionati di queste muscle car, ma non è nemmeno una sorpresa, tenendo conto delle informazioni note da diversi mesi.

L’azienda americana aveva già annunciato l’anno scorso che stavano lavorando alla prima muscle car elettrica, che sarebbe stata lanciata nel 2024. Questo annuncio era accompagnato da un teaser, in cui veniva mostrata parte della silhouette di questa vettura e il logo che utilizzava l’azienda in gli anni ’60.

D’altronde, a fine 2021 abbiamo appreso che il prossimo anno non saranno più commercializzate le Dodge con motore V8 Hellcat, presenti nelle varianti più radicali di modelli come la Challenger. Come accennato poi, questa serie Hellcat sarà sostituita da una nuova gamma di vetture elettrificate.

Pertanto, questo sembra un altro capitolo di questa transizione verso l’elettrico all’interno del marchio americano di Stellantis, anche se non sorprende trattandosi di due auto sportive iconiche in tutto il Nord America.

Ti potrebbe interessare: Nuove Dodge Challenger e Charger: avranno ancora il motore V8?