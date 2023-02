Ram 1500 REV: svelato durante il Super Bowl

Il pick-up completamente elettrico Ram 1500 REV ha debuttato domenica nello spot di un minuto del Super Bowl del marchio Ram rilasciato prima del “Big Game“. Presenta alcuni spunti stilistici comuni con il concept truck futuristico Revolution che il marchio del gruppo Stellantis ha rivelato il mese scorso a Las Vegas, ma ha anche un aspetto più vicino a quello di un normale pickup Ram.

Nello spot pubblicitario per il Super Bowl Ram ha svelato il nuovo pickup elettrico Ram 1500 REV

La pubblicità andrà in onda durante la prima pausa pubblicitaria dell’ultimo quarto del Super Bowl in cui i Kansas City Chiefs affronteranno i Philadelphia Eagles. Jeep inoltre manderà in onda uno spot pubblicitario di 60 secondi durante la pausa di due minuti del secondo quarto prima dell’intervallo.

Le prenotazioni per tenere un posto in fila per preordinare il Ram 1500 REV, il cui prezzo non è stato per il momento ancora annunciato, sono state aperte venerdì su RamREV.com. I clienti devono pagare $ 100 per diventare un “REV Insider +” per effettuare una prenotazione. La quota è rimborsabile fino all’inizio dei preordini.

Come il concept Revolution, nella pubblicità, i fari a diapason sportivi della REV si estendono da un logo “Ram” retroilluminato sul cruscotto anteriore al posto della normale griglia. Uno sguardo all’interno, tuttavia, mostra un cruscotto più affollato con un grande quadro strumenti e un sistema di infotainment centrale. Il sedile del passeggero, però, ha il proprio display, a differenza della Revolution. Le immagini rilasciate da Ram mostrano anche che la REV non ha le porte in stile berlina della Revolution o i suoi specchietti laterali digitali più piccoli.

Nell’annuncio di Ram, il marchio conferma il lancio della Ram 1500 REV alla fine del 2024. Lo spot è interpretato dall’attore di “The Detour” Jason Jones. “Pensiamo che riusciremo a soddisfare meglio le esigenze dei clienti e saremo in grado di superare ciò che la concorrenza ha annunciato, ancora una volta, attraverso più tecnologie”, ha dichiarato il CEO di Ram Mike Koval Jr. in un’intervista giovedì dal salone dell’auto di Chicago. “Pensiamo che avremo qualcosa che soddisferà meglio le esigenze dei nostri clienti e gli attributi a cui tengono di più, ovvero il carico utile e il traino, ma anche l’autonomia e il tempo di ricarica.”

Ram non ha divulgato le specifiche del modello di produzione. Il Ram 1500 REV sarà costruito sulla nuova architettura completamente elettrica del telaio STLA Large che secondo la società può supportare fino a 800 km di autonomia. Il concept Revolution, altamente tecnologico e configurabile, poteva aggiungere 100 miglia di autonomia in circa 10 minuti con un caricabatterie rapido CC da 800 volt fino a 350 kilowatt, secondo il marchio. Questo è in linea con Silverado e Hummer EV.