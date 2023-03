Peugeot 2008 2024: ecco cosa hanno rivelato le ultime foto spia

Nel 2019, Peugeot ha introdotto la seconda generazione del Peugeot 2008, caratterizzato da un design totalmente rinnovato. Ora, il marchio automobilistico francese sta pianificando un aggiornamento, di cui vi mostriamo un’anteprima attraverso queste esclusive foto spia scattate in Germania e condivise da Motor1.

Gli scatti mostrano un prototipo parzialmente camuffato con una copertura che cela sia il frontale che il retro. Esternamente, il 2008 2024 sfoggia un design un po’ più definito rispetto al modello corrente, con prese d’aria frontali leggermente più ampie. Inoltre, saranno presenti nuovi fari con grafiche differenti. La mascherina subirà un lieve cambiamento mentre le luci di marcia diurna DRL attuali saranno conservate.

Peugeot 2008 2024 profilo laterale

Peugeot 2008 2024: proseguono i test su strada per il nuovo restyling

Si dice che il Peugeot 2008 2024 sarà disponibile con motorizzazioni a benzina e diesel, equipaggiate con tecnologia mild hybrid a 48V. La variante completamente elettrica, il Peugeot e-2008, riceverà anche un aggiornamento.

La batteria dovrebbe passare da 50 kWh a 54 kWh, consentendo un incremento dell’autonomia rispetto ai 320 km nel ciclo WLTP offerti dal modello in commercio. Le prestazioni miglioreranno anche grazie all’adozione di un nuovo motore elettrico da 156 CV, lo stesso montato sulle nuove DS 3 E-Tense e Jeep Avenger.

L’uscita ufficiale del nuovo restyling del crossover francese è prevista nella seconda parte del 2023 mentre l’arrivo negli showroom è atteso all’inizio del 2024.

L’ultima generazione è stata lanciata nel 2019

Ricordiamo che il Peugeot 2008 è stato lanciato per la prima volta nel 2013. Combina elementi di design e funzionalità tipici delle auto compatte e dei SUV, offrendo un’esperienza di guida versatile e adatta a diverse situazioni.

Ha subito diversi aggiornamenti nel corso degli anni e attualmente è disponibile come seconda generazione, introdotta nel 2019. L’ultima versione presenta un design più aggressivo e moderno rispetto al modello originale, con linee più decise e una griglia anteriore imponente che caratterizza l’estetica della vettura.

Una delle caratteristiche più interessanti del 2008 è la sua gamma di motorizzazioni, che include sia motori a combustione interna che una versione completamente elettrica denominata e-2008, come precisato qualche riga fa.

Le opzioni a benzina e diesel offrono una buona efficienza nei consumi e delle prestazioni equilibrate mentre la variante full electric offre un’autonomia di circa 330 km, permettendo di ridurre notevolmente le emissioni e i costi di esercizio.

L’interno è caratterizzato da un’atmosfera raffinata e tecnologica con materiali di buona qualità e un design ergonomico. L’abitacolo dispone di spazio sufficiente per ospitare comodamente cinque passeggeri e offre un bagagliaio capiente, che lo rende adatto sia per gli spostamenti in città che per i viaggi più lunghi.

In termini di tecnologia, il Peugeot 2008 è dotato di numerosi sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza, come la frenata d’emergenza, il mantenimento della corsia e il cruise control adattivo. Inoltre, è equipaggiato con il Peugeot i-Cockpit, che integra un display touch centrale per il sistema di infotainment e un quadro strumenti digitale personalizzabile dietro al volante, permettendo al guidatore di avere tutte le informazioni importanti sempre a portata di mano.