Peugeot 2008: nuovi test per il B-SUV francese [FOTO SPIA]

Dopo aver avvistato un primo muletto di prova del restyling che interesserà la Peugeot 2008, un nuovo prototipo camuffato è stato avvistato su un tracciato di prova lontano dalla Svezia. Il SUV più piccolo del Costruttore del Leone è stato beccato con la sezione anteriore e quella posteriore completamente camuffate, dal momento che proprio in queste aree saranno apportati i miglioramenti estetici previsti per il piccolo B-SUV del Leone.

Soltanto qualche settimane fa era stato avvistato un muletto di prova del restyling che sarà messo a punto sulla Peugeot 2008, allora durante alcune fasi di test nel Nord della Svezia. Il costruttore francese ha trasferito un’unità del suo apprezzato B-SUV nelle strutture Stellantis del Nord della Svezia, mentre adesso è stato avvistato su una delle piste segrete di cui il Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA dispone in Germania. Lo stesso luogo in cui sono stati visti in passato, in fase di test, altri nuovi modelli del Gruppo.

Queste nuove foto spia del restyling che subirà la Peugeot 2008 risultano sicuramente interessanti, dal momento che il prototipo dispone di un frontale camuffato a dovere, cosa che accade anche per quanto riguarda la sezione posteriore. Come di consueto, i tecnici di casa Peugeot hanno fatto in modo che il vinile nascondesse il più possibile, avvolgendo il frontale fino ai parafanghi e lasciando praticamente visibile solo una piccola parte dei fari anteriori e le caratteristiche “zanne” delle luci diurne e degli indicatori di direzione alle estremità del paraurti.

Le immagini ci permettono di apprezzare il restyling della Peugeot 2008

Sulla base di queste prime immagini si può notare che i fari sono più sottili rispetto a quelli più voluminosi a disposizione della generazione odierna, mentre è cambiata anche la cornice della calandra. Ciò che non è cambiato è il design della griglia della Peugeot 2008, dal momento che conserva ancora la sua stessa struttura interna; un dettaglio che cambierà nei prototipi più avanzati che sicuramente vedremo a partire dai prossimi mesi. Il paraurti risulta allo stesso tempo ben rivestito, nascondendo alcune nuove linee ora più moderne.

La Peugeot 2008 offrirà anche un posteriore più moderno, in particolare nel caso dei nuovi gruppi ottici che rappresenteranno il cambiamento più corposo poiché la grafica degli elementi luminosi cambia completamente con i tre artigli luminosi che introdurranno una disposizione ispirata a quella della nuova Peugeot 308. Il costruttore francese introdurrà anche un nuovo stile per il paraurti posteriore, soprattutto nella zona dei catarifrangenti posteriori. Peugeot ritoccherà anche gli interni di questo importante modello, in particolare intervenendo sui materiali plastici e sui rivestimenti, oltre a offrire nuove caratterizzazioni tecnologiche ora più sofisticate. Si tratta di alcune importanti modifiche che verranno trasferite anche alla carrozzeria e all’abitacolo della variante elettrica e-2008.

La nuova 2008 sarà presentata entro la fine di quest’anno

Il restyling della Peugeot 2008 sarà una delle grandi novità del marchio di questo 2023. Il Costruttore del Leone presenterà il SUV aggiornato entro il prossimo autunno, iniziando le vendite alla fine del 2023 con una gamma migliorata in termini di propulsori a disposizione. Un’ottimizzazione con la quale arriverà una versione dotata di un propulsore ibrido MHEV da 48 Volt che funzionerà come un HEV a tutti gli effetti con bassa autonomia accanto all’unità a benzina PureTech da 136 cavalli di potenza che andrà a sostituire quella attuale da 130 cavalli. Una delle opzioni più interessanti della gamma.

Foto, Motor.es