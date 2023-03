Peugeot 2008 2024: l’arrivo nelle concessionarie è previsto per settembre

Nel 2023, Peugeot si prepara a un anno molto importante, con l’intenzione di annunciare tre restyling. Tra questi, figura il Peugeot 2008 2024, che si preannuncia con una serie di innovazioni rilevanti, come evidenziato dai prototipi recentemente avvistati durante i test invernali nel Nord Europa.

Sulla base di tali avvistamenti, L’argus ha elaborato un progetto digitale e rivelato nuove informazioni. Innanzitutto, la casa francese intende annunciare il restyling del 2008 prima di quello della 208.

Peugeot 2008 2024, il render della tre quarti posteriore

Peugeot 2008 2024: svelati nuovi dettagli sul prossimo restyling del crossover

Come la recente 508, il 2008 2024 presenterà una parte anteriore parzialmente rinnovata con tre artigli a LED di varie lunghezze sotto ogni faro. La nuova griglia si fonde con lo scudo e prevede un’area inferiore evoluta. Al centro campeggia il nuovo logo del marchio francese.

Riguardo al posteriore, le novità si concentreranno sui gruppi ottici con la nuova firma luminosa già apparsa su 308 e 408. Passando all’interno, il nuovo Peugeot 2008 offrirà nuovi sistemi di assistenza alla guida e un aggiornato sistema di infotainment con update via OTA.

Il restyling del Peugeot e-2008 includerà il nuovo motore elettrico Emotors M3 da 156 CV, che ha debuttato per la prima volta sulla nuova DS 3 E-Tense. La batteria avrà una capacità di 52 kWh garantendo un lieve incremento dell’autonomia. Per quanto riguarda il 2008 con motore a combustione interna, sarà disponibile con il diesel BlueHDi da 1.5 litri da 130 CV e i benzina PureTech da 1.2 litri da 100 e 130 CV.

Secondo L’argus, a partire da gennaio 2024 il SUV francese adotterà la tecnologia ibrida con il lancio della versione Hybrid 48V 1.2. Questo sistema combina il nuovo motore PureTech da 1.2 litri da 136 CV con il cambio automatico elettrificato DCS sviluppato da Punch Powertrain.

Infine, il sito Web francese afferma che il Peugeot 2008 2024 dovrebbe raggiungere i concessionari a settembre, con una presentazione ufficiale prevista prima dell’estate. I prezzi dovrebbero subire un aumento, partendo da 26.570 euro per la versione termica e da 40.950 euro per quella elettrica. Ricordiamo che il modello attuale in Italia ha un prezzo base di 22.570 euro per la versione con motore endotermico e 35.180 euro per quella elettrica.

La prima generazione è stata presentata nel 2013

Il Peugeot 2008 è stato introdotto sul mercato nel 2013 e, da allora, ha subito varie evoluzioni per adeguarsi alle esigenze dei consumatori e alle tendenze del settore automobilistico. Si distingue per il suo design moderno ed elegante, con linee fluide e una firma luminosa distintiva grazie ai suoi fari a LED.

L’abitacolo è spazioso e confortevole, offrendo una buona visibilità e un’esperienza di guida piacevole sia per il conducente che per i passeggeri. Sul fronte tecnologico, il 2008 è dotato di numerosi sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza. Tra questi, spiccano il cruise control adattivo, la frenata automatica d’emergenza, il riconoscimento dei segnali stradali e il mantenimento della corsia. Queste caratteristiche, insieme ad altre, rendono la 2008 un veicolo sicuro e adatto alle esigenze delle famiglie.

Nel corso degli anni, il Peugeot 2008 è stato offerto con una gamma di motorizzazioni sia a benzina che diesel, in grado di soddisfare le diverse esigenze dei clienti in termini di prestazioni e consumi. Più recentemente, la casa automobilistica francese ha lanciato la versione elettrica con il nome di Peugeot e-2008.

Questo modello è equipaggiato con un motore elettrico da 136 CV (100 kW) che offre un’autonomia di 345 km secondo il ciclo WLTP. Grazie alle sue prestazioni e alla sua sostenibilità ambientale, l’e-2008 rappresenta un’opzione interessante per chi desidera un SUV compatto a zero emissioni.