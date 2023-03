Nuova Fiat 600: a Tychy appaiono le prime unità del SUV

Mentre a Tychy la produzione di Jeep Avenger inzia ad aumentare di ritmo, nella fabbrica polacca di Stellantis da qualche giorno sono apparse le prime unità del secondo nuovo modello che verrà prodotto in questo impianto: Nuova Fiat 600. La vettura di recente è stata avvistata in strada in versione prototipo camuffato, ma a quanto pare in Polonia si preparano ad avviare la produzione di questo modello con le prime procedure sulla linea di produzione da cui in futuro uscirà il nuovo modello di segmento B di Fiat.

Nella fabbrica di Tychy arrivano le prime unità della nuova Fiat 600

La produzione in serie della nuova Fiat 600 dovrebbe iniziare quest’anno. Probabilmente, tuttavia, le prime versioni pilota potrebbero iniziare a uscire dalla linea di produzione prima delle vacanze per la Pasqua. Tomasz Gębka, direttore della fabbrica, ha ammesso che il suo team si sta già preparando per la produzione in serie di questa vettura, introducendo le prime unità nella linea di produzione.

“Stiamo implementando un programma di tre modelli a Tychy e ci stiamo preparando a introdurre un altro modello, le cui prime unità abbiamo già in fabbrica. Attualmente stanno seguendo la classica procedura di avviamento e sembra che saremo in grado di mantenere la nostra promessa di iniziare la produzione di questa vettura quest’anno” ha dichiarato Tomasz Gębka.

Ufficialmente la nuova Fiat 600 non è stata ancora presentata, quindi per ora lo conosciamo solo dalle foto dei prototipi mascherati, che lasciano presagire una significativa somiglianza con il modello 500X. Per la prima volta nella sua storia, la fabbrica Stellantis di Tychy dovrà produrre sulla stessa linea auto a combustione ed elettriche. Secondo Tomasz Gębka, ciò non richiede la duplicazione delle linee o l’introduzione di numerose stazioni di sottoassemblaggio aggiuntive accanto alla linea di produzione.

“ A volte ci sono soluzioni parallele, ma in questo caso non vedo passaggi importanti nel processo di produzione dell’auto che doveva essere raddoppiato a causa della specificità della trazione elettrica. Naturalmente, la linea di assemblaggio del pacco batteria è una novità” sottolinea Tomasz Gębka.

Vedremo dunque nelle prossime settimane che novità arriveranno a proposito della nuova Fiat 600. Anche in Polonia sembra ormai tutto pronto per l’avvio della produzione. La presentazione del modello di Fiat dunque dovrebbe essere sempre più vicina.